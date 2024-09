Alunos da EMEF Barão do Rio Branco vencem concurso sobre bullying e são premiados com passeio no NBA Park e rodízio de pizza na Toca da Bruxa

O Papo de Responsa da 2ª DPRI – Gramado, através dos Policiais Civis Sílvia Berro e Mauricio Viegas – DP Canela, realizou concurso sobre “Bullying”, na EMEF Barão do Rio Branco, na cidade de Canela.

A iniciativa envolveu alunos do 6º ao 9º ano, que desenvolveram projetos voltados para a erradicação do bullying no ambiente escolar. Ao todo, quatro projetos, um por turma, foram apresentados. O projeto escolhido foi “Unidos Contra o Bullying”, desenvolvido por 20 alunos do 6º ano.

Como parte da premiação, os alunos vencedores desfrutaram de uma tarde de lazer no NBA Park, em Gramado, e um rodízio de pizza na Pizzaria Toca da Bruxa, em Canela. A ação foi marcada por momentos de diversão, emoção e conhecimento.

A organização do projeto agradeceu ao delegado Vladimir, à direção da Escola Barão do Rio Branco, aos alunos, à fotógrafa Márcia “Nega”, à Pizzaria Toca da Bruxa e ao NBA Park, por apoiarem a iniciativa e proporcionarem memórias inesquecíveis.