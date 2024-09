Inscrições para a 4ª Turma do Curso de Robótica do CIDICA são prorrogadas

As inscrições para a 4ª Turma do Curso de Robótica no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA) foram prorrogadas e podem ser realizadas até o dia 27 de setembro, às 12h. O curso, que ocorrerá de 30 de setembro a 15 de outubro, é destinado a jovens de 13 a 17 anos e oferece uma excelente oportunidade para explorar o mundo da tecnologia e da programação de robôs.

Com vagas limitadas, a formação é realizada em parceria com o SENAI e será ministrada de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, no CIDICA, localizado na Rua São Francisco, Nº 199, Bairro Boeira. O curso aborda conceitos teóricos e práticos, incentivando o desenvolvimento de habilidades técnicas essenciais para o futuro profissional dos participantes.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://encurtador.com.br/o5tfx ou presencialmente no CIDICA. Devido à alta procura, a prorrogação é uma oportunidade para quem ainda não conseguiu se inscrever.

O curso é uma iniciativa da Prefeitura de Canela, em parceria com o SENAI, voltada para promover a inclusão digital e o desenvolvimento de novas competências entre os jovens do município.

