Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela apresenta eficiência na gestão dos resíduos sólidos do município, através dos resultados e projeções financeiras para 2024

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SMMAU) apresentou nos dias 16/09 e 23/09 um relatório detalhado sobre a gestão dos resíduos sólidos no município, destacando os avanços no processo de coleta seletiva, triagem e transbordo, e os investimentos futuros planejados para melhorar o sistema de manejo de resíduos. Na ocasião, as apresentações foram realizadas no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA) e na Câmara de Vereadores e contaram com a presenças dos Promotores de Justiça de Canela, Dr. Matheus Cargnin e de Gramado, Dr. Max Guazzelli e dos vereadores e conselheiros do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Canela (COMDEMA), respectivamente.

O relatório mostrou que a coleta seletiva, anteriormente realizada pela empresa contratada, mantinha uma seletividade média de 5%, conforme declarado pela própria prestadora de serviços. Entretanto, com a intervenção promovida pelo município e a implantação da Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias (COOCAMARH), o índice de seletividade apresentou um aumento expressivo, atingindo aproximadamente 21,54% no mês de setembro. Esse avanço resultou em uma economia significativa nos custos de transporte e disposição dos resíduos, gerando uma redução de R$ 88.927,58. A atuação da COOCAMARH, responsável pela triagem e transbordo dos materiais recicláveis, também foi ressaltada, com destaque para sua eficiência na triagem, estrutura financeira e a transparência quanto aos salários dos cooperados.

Uma parte importante da apresentação destacou as projeções financeiras para 2024, com a prefeitura estimando uma economia de aproximadamente R$ 2,7 milhões ao longo do ano. Essa economia é atribuída à otimização dos processos de coleta, triagem, reciclagem e à implementação de uma fiscalização mais eficiente. Essas ações têm como objetivo aprimorar a gestão dos resíduos sólidos, promovendo maior sustentabilidade e eficiência no serviço público.

As autoridades também abordaram as multas e os autos de infração aplicados à empresa envolvida no processo, com a expectativa de que ajustes nos métodos operacionais possam resultar na redução desses valores nos próximos meses.

Adicionalmente, foram apresentadas propostas de investimentos, incluindo a aquisição de novas infraestruturas, maquinários, equipamentos e veículos, com o propósito de aprimorar a eficiência do sistema de gestão de resíduos. O montante estimado para esses investimentos é de aproximadamente R$ 482 mil.

As exposições ressaltam o compromisso do município com a sustentabilidade e a gestão eficiente dos resíduos sólidos, visando assegurar um ambiente mais limpo, seguro e saudável para a população.

Ademais, a atuação do interventor Carlos José Frozi tem sido essencial para garantir o monitoramento da Central de Triagem e Transbordo, onde a COOCAMARH está inserida. Seu trabalho na central tem permitido que a cooperativa desempenhe um papel importante no processo de triagem de resíduos recicláveis, contribuindo significativamente para o aumento da seletividade no município. Além disso, o diretor do Departamento de Resíduos da SMMAU, Esthalin Moreira, reforçou a importância de uma fiscalização efetiva, bem como da construção e gestão adequadas de dados, o que tem possibilitado o aprimoramento contínuo das ações de coleta e reciclagem. A colaboração direta entre o interventor, a COOCAMARH e a SMMAU reflete o compromisso com a sustentabilidade e a otimização dos recursos públicos.

“Estamos trabalhando para tornar a gestão de resíduos sólidos do município mais eficiente e sustentável, priorizando a economia de recursos públicos, através de gestão e de fiscalização eficientes, e a melhoria da qualidade socioambiental, através da oportunidade aos cooperados e da segregação dos resíduos, além da diminuição dos rejeitos destinados ao aterro sanitário. A população é parcela importante na consolidação e no avanço dos resultados, além da educação ambiental nas escolas.” destacou o Secretário da SMMAU, Leandro Pereira Heidtmann.

Sobre a COOCAMARH

É a Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias – a COOCAMARH, formada por 30 famílias de baixa renda. A instituição é responsável pela triagem dos resíduos da cidade de Canela e tem grandes ações planejadas para poder melhorar a separação dos mesmos e dessa forma melhorar a qualidade de vida dos cooperados que vivem apenas dos resíduos.

Texto: divulgação