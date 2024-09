Veterinária de Canela participa de livro sobre superação e compartilha trajetória inspiradora

A veterinária Caroline K. Angeli participou como coautora do livro “E se der medo, vai com medo mesmo”, lançado no dia 14 de setembro em Florianópolis. A obra reúne 26 escritores que relatam momentos em que enfrentaram e superaram seus maiores medos.

Em seu capítulo, Caroline compartilha uma experiência pessoal e profissional marcante. “Foi um momento único na minha vida, de abrir o coração para contar uma das mais importantes trajetórias da minha vida, da qual faz parte até hoje na minha profissão. Me emocionei relatando a minha história”, afirma a veterinária.

O livro pode ser adquirido na clínica de Caroline, localizada na Rua Dona Carlinda, 45, em Canela, e também está disponível no formato e-book. Mais informações podem ser encontradas no Instagram da veterinária (@carolinekangeli) ou pelo WhatsApp (54) 9 99619-5602.