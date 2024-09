Campeonato Municipal de Futsal Feminino tem início no Carlinhos da Vila

O Campeonato Aberto de Futsal Feminino de Canela começou na sexta-feira, 27 de setembro, no ginásio Carlinhos da Vila. A rodada de abertura apresentou duas partidas. No primeiro jogo, às 20h, o Donna F.F. venceu o River Canela por 14 a 0. Em seguida, às 21h, o Blackout derrotou as Boleiras pelo placar de 5 a 2.

A edição de 2024 do campeonato conta com a participação de cinco equipes: Antes do Bar, Blackout, Boleiras, Donna F.F. e River Canela. A competição será disputada em formato de pontos corridos, com as quatro melhores equipes avançando para as semifinais.

A comunidade é convidada a acompanhar as próximas partidas e apoiar o futsal feminino em Canela.

Confira os resultados: