Igrejinha já está decorada para receber a 35ª edição da Oktoberfest

Voluntários da festa se dedicaram para decorar a cidade que foi devastada pelas enchentes

Faltando 11 dias para a 35ª edição da Oktoberfest de Igrejinha, a cidade já está vivendo a energia da festa. Com decorações no Parque Almiro Grings, nas ruas, comércios e casas, o clima da Oktober já está presente na cidade. Os enfeites utilizados neste ano são novos, já que toda a decoração da festa foi perdida na enchente que afetou o estado e grande parte da cidade em maio deste ano.

A coordenadora da equipe da decoração e arquiteta, Aline Hess, comenta como foi o desafio de 2024. “Perdemos todo material da decoração que tínhamos armazenado em nosso espaço dentro do parque. Nos restaram apenas as estruturas metálicas de brasões e de guirlandas, pois todo o resto as águas levaram. Só não levaram nossa garra e determinação de começar de novo”, complementou ela.

A decoração teve como principal inspiração os pavilhões da Oktoberfest de Munique, onde os tecidos e o verde são uma forma de alegrar os ambientes. “Estamos utilizando na decoração brasões metálicos forrados de verdes e muito tecido, os quais foram todos adquiridos novamente, sendo de fácil aproveitamento para os anos seguintes. Além disso, também temos placas de publicidade confeccionadas de material reciclado”, disse a voluntária.

Nesta edição, foram usadas para decorar os espaços as cores da bandeira da Alemanha, além do azul e branco, representando a bandeira do estado da Baviera, região que deu origem a Oktoberfest. “A combinação das cores das bandeiras leva a alegria aos ambientes. Guirlandas verdes iluminadas suspensas levam aconchego aos espaços. Nos dedicamos incansavelmente no paisagismo do parque, transformando o rastro de destruição da melhor maneira que conseguimos, deixando ainda mais lindo o espaço”, destacou Aline.

A festa, organizada por mais de 3 mil voluntários e reconhecida como a maior festa comunitária do Brasil, conta com três responsáveis dedicados a coordenar 13 voluntários para a decoração, além de mais 10 pessoas dedicadas a cuidar do paisagismo, papeis essenciais para deixar a festa ainda mais encantadora e cultural.

Decoração Parque – 35ª Oktober de Igrejinha – Foto por Cleiton Miguel Decoração cidade – 35ª Oktober de Igrejinha – Foto por Josiane Wasem

SERVIÇO

Evento: 35ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 11 a 20 de outubro de 2024

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS)

Ingressos: disponíveis através do site oficial www.oktoberfest.org.br e nos pontos físicos de venda, que podem ser consultados no site. Ingresso de acesso individual, válido para um único dia, com lotes sujeitos a disponibilidade de ingressos. Valores abaixo sem a taxa da Ticket Mais:

Pista – 1º lote: Sextas-feiras (11 e 18/10) – R$ 36,00 | Sábados (12 e 19/10) – R$ 25,00| Primeiro domingo (13/10) – R$ 36,00 | Segundo domingo (20/10) – R$ 55,00

Pista – 2º lote: Sextas-feiras (11 e 18/10) – R$ 55,00 | Sábados (12 e 19/10) – R$ 40,00| Primeiro domingo (13/10) – R$ 55,00 | Segundo domingo (20/10) – R$ 70,00

Realização: Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest)

Patrocínio: Eisenbahn, Coca-Cola, Governo do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, Calçados Beira Rio, Mili, Piccadilly, Usaflex, Calçados Pegada, Ambiente Verde, Benoit, SICOOB, Sicredi, Banrisul, Bebecê, Orquídea, Madeiras Status e Tintas Killing.

Apoio: PrefeituraMunicipal de Igrejinha, Bar Fácil, CTA Internet e Unimed Encosta da Serra.

Mais informações: através do site oficial www.oktoberfest.org.br e das redes sociais