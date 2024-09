Oktober na Indústria espalha clima da 35ª Oktoberfest de Igrejinha pela região

Mais de 20 empresas de Igrejinha e cidades vizinhas receberam a comitiva da festa com bandinha típica

Nesta quarta e quinta-feira (25 e 26), o Sindicato da Indústria de Calçados de Igrejinha, em parceria com a Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest), promoveu a ação Oktober na Indústria. A comitiva, que estava composta pela corte, presidência e voluntários da festa, levou a alegria da cultura germânica aos trabalhadores das indústrias calçadistas de Igrejinha e das cidades vizinhas, embalada ao som da bandinha típica Macega Show. Ao longo dos dois dias, mais de 20 empresas da região foram visitadas e receberam o convite para prestigiarem a maior festa comunitária do Brasil de 11 a 20 de outubro.

Uma das agendas da quarta-feira (25) foi na Bebecê, localizada em Três Coroas, onde o presidente da Amifest, Egon Wallauer, enalteceu a iniciativa. “Estamos muito felizes em poder trazer um gostinho da festa para dentro das empresas”, destacou. Wallauer ainda compartilhou que a edição deste ano foi marcada por incertezas diante da enchente de maio. “Tivemos que procurar forças para reerguer nosso parque atingido. Setor público, privado e a comunidade se uniram para dizer que a festa vai acontecer. E as indústrias foram fundamentais neste movimento”, comemorou.

As soberanas complementaram a fala do presidente, informando a programação diversa da 35ª edição da festa. “A ação Oktober na Indústria nos diz que faltam poucos dias para a nossa amada festa de outubro. Esperamos todos lá!”, convidaram a Rainha Roberta Klein e as Princesas Tainá dos Santos e Daniela Coitinho Hachenher.

Por outro lado, a executiva do Sindicato da Indústria de Calçados, Jaqueline Assis Ramos, reforçou a importância da receptividade de uma indústria na cidade vizinha a Igrejinha. “A ação Oktober na Indústria é idealizada pelo Sindicato em parceria com a Amifest e nós agradecemos a confiança da Bebecê, que nos deixou realizar essa iniciativa dentro da empresa”, ressaltou.

Para a Bebecê, a ação traz alegria, diversidade e reforça o quanto a festa é importante. “Inclusive a Bebecê é uma das patrocinadoras e parceiras da festa porque sabe que tem muitos colaboradores da cidade de Igrejinha e toda a região se beneficia da Oktober e de tudo que essa festa proporciona”, destacou a supervisora da Bebecê, Adriane Ruppenthal Zimmer.

SERVIÇO

Evento: 35ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 11 a 20 de outubro de 2024

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS)

Ingressos: disponíveis através do site oficial www.oktoberfest.org.br e nos pontos físicos de venda, que podem ser consultados no site. Ingresso de acesso individual, válido para um único dia, com lotes sujeitos a disponibilidade de ingressos. Valores abaixo sem a taxa da Ticket Mais:

Pista – 1º lote: Sextas-feiras (11 e 18/10) – R$ 36,00 | Sábados (12 e 19/10) – R$ 25,00| Primeiro domingo (13/10) – R$ 36,00 | Segundo domingo (20/10) – R$ 55,00

Pista – 2º lote: Sextas-feiras (11 e 18/10) – R$ 55,00 | Sábados (12 e 19/10) – R$ 40,00| Primeiro domingo (13/10) – R$ 55,00 | Segundo domingo (20/10) – R$ 70,00

Realização: Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest)

Patrocínio: Eisenbahn, Coca-Cola, Governo do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, Calçados Beira Rio, Mili, Piccadilly, Usaflex, Calçados Pegada, Ambiente Verde, Benoit, SICOOB, Sicredi, Banrisul, Bebecê, Orquídea, Madeiras Status e Tintas Killing.

Apoio: PrefeituraMunicipal de Igrejinha, Bar Fácil, CTA Internet e Unimed Encosta da Serra.

Mais informações: através do site oficial www.oktoberfest.org.br e das redes sociais