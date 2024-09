Parque do Caracol inicia nova história a partir de outubro

Cartão-postal de Canela, o atrativo ficará fechado para a implementação de novas atrações.

A partir de outubro, o Parque do Caracol, em Canela, começa uma nova história. Administrado há quase dois anos pela holding Grupo Iter, o atrativo promete ressignificar o turismo da Região das Hortênsias com a chegada de seis atrações inéditas no próximo ano.

Para implementar essas novas experiências, o parque estará fechado de 28 de outubro até a sua reabertura em março de 2025, preservando a segurança de colaboradores e visitantes.

“Os novos atrativos que estamos preparando irão enriquecer ainda mais a experiência dos nossos visitantes. É uma pausa temporária para, em breve, podermos curtir ainda mais o nosso querido Parque do Caracol”, comenta Sandra Ferraz, Gerente Geral do atrativo.

Novo quiosque de piquenique e churrasqueira do Parque do Caracol

Divulgação/Parque do Caracol

Idealizado pelo escritório de arquitetura e urbanismo Índio da Costa A.U.D.T, entre as novidades do novo Parque do Caracol também está a revitalização do Mirante da Cascata, que passará de 40m² para 800m², além de receber um amplo deck e também um bistrô. O espaço terá ainda uma plataforma suspensa para caminhada sobre o Cânion a 40 metros de altura.

Outra novidade é a reabertura da Trilha Elevada da Perna Bamba, que leva o visitante até a base da Cascata em mais de 700 degraus. A Trilha do Moinho, umas das três vias ecológicas do lugar, também recebe melhorias e contará com um novo Deck do Moinho para uma vista mais próxima das águas.

Uma das atrações será o Salto de Pêndulo, onde o visitante irá saltar em uma queda livre de 100 metros de altura a uma velocidade que pode chegar a 100km/h. Operada em parceria com a empresa Natural Extremo, a queda dura quatro segundos seguidos por um balanço que simula o movimento de um pêndulo. A atração é inédita no Rio Grande do Sul.

Salto de Pêndulo é novidade para 2025

Divulgação/Natural Extremo

A área das churrasqueiras também será revitalizada, passando de três quiosques para dez. A nova estrutura irá oferecer um espaço mais confortável e moderno para o preparo do tradicional churrasco gaúcho.

O investimento para esta fase do projeto do novo Parque do Caracol será de R$ 32 milhões, totalizando R$ 40 milhões desde o início da chegada do Grupo. Durante os 30 anos de concessão, o Grupo Iter projeta investir mais de R$ 100 milhões no Parque.

Novo Deck do Moinho do Parque do Caracol

Divulgação/Parque do Caracol

Ingressos podem ser reagendados por até um ano

Os visitantes que já tinham adquirido ingresso para conhecer o Parque do Caracol entre outubro e março podem manter a sua visita programada de duas formas: antecipando o passeio até 27 de outubro ou reagendando para alguma data depois da reabertura, em março de 2025.

A remarcação pode ser realizada pelo SAC através dos telefones (54) 3699.9695 ou (54) 99976.9063 (WhatsApp) ou através do e-mail sac@cnct.com.br. Os bilhetes podem ser reagendados por até um ano.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: todos os dias das 9h às 17h até 27 de outubro de 2024.

Ingressos: Adulto R$ 75 na bilheteria, ou R$65 antecipado no site

Bilhete Gaúcho: R$ 37

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras do Rio Grande do Sul, mediante documentação comprobatória

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$10 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/