Público prestigia segunda rodada da 4ª Copa Gramado Laghetto Sub-16

Os torcedores compareceram em massa à Vila Olímpica Eduardo Tissot, na Várzea Grande, neste domingo, dia 29, para prestigiar a segunda rodada da 4ª Copa Gramado Laghetto Sub-16. Com o dia ensolarado, o estádio estava repleto, com um público entusiasmado, prestigiando, aplaudindo e vibrando, especialmente com a equipe anfitriã, o Gramadense.

O secretário de Esportes e Lazer, Theobaldo Dienstmann lembrou que esta era a quarta edição da competição e esse fato por si só já era uma demonstração do sucesso da Copa Gramado Laghetto Sub-16. “Estamos felizes pelo sucesso de público que a competição vem conquistando a cada edição. Isso demonstra que Gramado, além de referência em turismo e hospitalidade, é uma cidade desportista”, disse.

Praticamente todos os locais nas arquibancadas estavam ocupados pelo público, além das famílias que optaram em levar seu chimarrão e cadeiras para acompanhar os jogos ao lado do alambrado do campo. A Vila Olímpica também receberá a terceira rodada nesta segunda-feira, dia 30, os jogos da semifinal na terça-feira, dia 01, e a grande final na quarta-feira, dia 02.

A 4ª Copa Gramado Laghetto Futebol Sub-16 é uma promoção da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Gramado com patrocínio da Laghetto Hotéis e Ministério do Esporte do Governo Federal.

Crédito: Divulgação