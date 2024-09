Terceira rodada da Primeira Divisão do Futsal Municipal de Canela acontece nesta segunda-feira

Na noite desta segunda-feira (30), mais três jogos da Primeira Divisão do Futsal Municipal de Canela, organizado pela Administração Municipal, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), ocorrem no ginásio Carlinhos da Vila.

A programação começa às 19h30, com o Guará Futsal em busca de seus primeiros 3 pontos no Campeonato, enfrentando a equipe do Corinthians, que também está em busca de sua primeira vitória na competição.

Em seguida, o Casablanca entrará em quadra contra o Bola 8/Espelho Gaúcho. O Casablanca tenta marcar seus primeiros 3 pontos, enquanto o Bola 8/Espelho Gaúcho chega com 2 vitórias em 2 jogos até agora.

Para encerrar a noite de competições, o Certinho Evento, lanterna da tabela, buscará a recuperação diante do Âncora, que busca sua segunda vitória no campeonato.

Na quarta-feira (2), o JA Futsal, que também busca sua segunda vitória, enfrentará o Hortênsias Futsal, que atualmente ocupa a 2ª colocação, mantendo 100% de aproveitamento até aqui. Já o o Monterrey, penúltimo colocado da competição, tentará conquistar sua primeira vitória contra o Galera da Estevão, que está em busca de manter o 100% e a liderança do campeonato.

Resultados da 2ª Rodada:

Hortênsias Futsal 5×4 Monterrey

Gols: Radael, Bruno, Leonardo e Vinícius (2) para o Hortênsias; Tayllor, Anderson Leonardo, Mateus Schimitt e Alysson para o Monterrey.

Galera da Estevão 8×1 Certinho Evento

Gols: Gustavo Melos (2), Marquinhos, Max, Felipe (2) e Adriano (2) para Galera da Estevão; Juliano para o Certinho Evento.

Bola 8/Espelho Gaúcho 3×2 JA Futsal

Gols: William (3) para Bola 8/Espelho Gaúcho; Dudu e Renan Cardoso para JA Futsal.

Na quarta-feira, a partida entre Âncora e Guará Futsal teve que ser interrompida aos 8 minutos devido à falta de segurança provocada pela umidade da quadra. Esses jogos foram adiados para o dia 18 de novembro, após a última rodada da fase classificatória. O jogo entre Âncora e Guará Futsal será retomado com 12 minutos restantes do primeiro tempo, seguido pela segunda etapa, e o confronto entre Corinthians e Casablanca será disputado logo após.

Tabela da Competição:

1° Galera da Estevão | 6 pontos | 2 jogos

2° Hortênsias Futsal | 6 pontos | 2 jogos

3° Bola 8/Espelho Gaúcho | 6 | 2 jogos

4° Âncora | 3 pontos | 1 jogo

5° JA Futsal | 3 pontos | 2 jogos

6° Casablanca | 0 pontos | 1 jogo

7° Guará Futsal | 0 pontos | 1 jogo

8° Corinthians | 0 pontos | 1 jogo

9° Monterrey | 0 pontos | 2 jogos

10° Certinho Evento | 0 pontos | 2 jogos

Serviço:

O quê: Terceira rodada da Primeira Divisão do Futsal Municipal

Quando: Nesta segunda-feira, 30 de setembro, a partir das 19h30

Onde: Ginásio Carlinhos da Vila

Foto e texto: divulgação