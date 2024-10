Bustour promove ação especial em homenagem ao Mês das Crianças

O Bustour, City Tour oficial de Gramado e Canela, está com uma novidade para o mês da criançada. De 01 a 31 de outubro, crianças acompanhadas por um adulto não pagam ingresso para fazer o passeio pelos principais atrativos da região nos famosos ônibus panarômicos. Durante a promoção, na compra de ticket para um dia de uso adulto, o cliente ganhará ticket para uma criança de 6 a 12 anos como cortesia.

O Combo Especial Bustour Dia das Crianças pode ser adquirido ao longo do mês de outubro, de 01/10/2024 a 31/10/2024. Os tickets, válidos para um dia de passeio, devem ser usados na mesma data. Com o combo, o passeio para adultos acompanhando criança de 6 a 12 anos fica por R$ 88,00 e criança de 6 a 12 anos acompanhada de melhor idade por R$ 78,00. Passando por mais de 40 atrações turísticas de Gramado e Canela, o Bustour possui uma rota exclusiva, com paradas que proporcionam autonomia e flexibilidade aos passageiros, que podem descer nos lugares desejados quantas vezes desejarem ao longo do passeio.

Sobre o Bustour

Conhecido pelos ônibus panorâmicos vermelhos que percorrem mais de 40 paradas nas duas cidades, o Bustour iniciou sua jornada em 2003, quando Adriane Brocker Boeira Guimarães começou a idealizar seu projeto. Após anos de estruturação e planejamento, inspirado nos veículos de dois andares usados na Europa e nos principais destinos turísticos do mundo, em 2013 o Bustour ganhou as ruas da Serra Gaúcha. Acompanhando a evolução da nossa região, no que diz respeito ao entretenimento, as rotas do Bustour tiveram um papel de grande importância para facilitar a conexão de diversos parques de Gramado e Canela. Além disso, a tecnologia tornou-se um dos principais diferenciais do atrativo, que oferece um aplicativo de uso gratuito, que garante aos usuários acompanharem em tempo real onde o Bustour está e em quanto tempo chegará na parada mais próxima ao turista.