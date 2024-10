Em outubro terá Bonecos Alegria em Canela

A Cia Daiene Cliquet Artes buscando manter viva a tradição bonequeira em Canela realizará em outubro próximo o 4º Festival Bonecos Alegria, com apresentações e várias ações formativas em diversos estilos da arte do teatro de formas animadas, com artistas gaúchos e nacionais.

O objetivo maior do evento, além de valorizar a tradição bonequeira na cidade, que já foi muito forte, é também proporcionar, por meio das oficinas, o contato dos alunos com artistas de outros lugares, contribuindo para a formação de um artista plural, tendo diferentes visões, que aprende e convive com diversos profissionais da área. A formação oferecida prioriza qualidade e diversidade, beneficiando alunos das instituições Padre Franco e Semear.

“Valorizamos profundamente os artistas participantes, pois, em tempos atuais, é raro encontrar profissionais comprometidos com o compartilhamento de conhecimentos” afirma Daiene.

Juliana Graziela – Bonecos híbridos – foto Julio Rocha Rubinho Louzada – bonecos espuma – foto Bonecos Urbanos

A programação será intensa, oferecendo atividades semanais variadas. Além das oficinas, o público terá oportunidade de assistir espetáculos de diversos artistas, como o da Cia Passa Lá, com o divertido e lúdico “Plano de Voo”, que retrata a vida de Santos Dumont, o pai da aviação brasileira. A oficina “A Mão do Mamulengo”, o grupo TIA, também apresentará um espetáculo de teatro de mamulengo, oportunizando uma experiência completa e enriquecedora para os alunos do Centro Social Padre Franco.

“Priorizamos que as atividades do 4º Festival Bonecos Alegria sejam realizadas em instituições descentralizadas de Canela, que desenvolvam um trabalho sério com crianças e jovens, com o intuito fortalecer a arte bonequeira e buscar a formação de mão de obra qualificada, para que, num futuro próximo, possamos contratar talentos locais para um grande evento que estamos construindo gradualmente, fortalecendo primeiro nossas raízes para, então, captar linhas de financiamento cultural” explica Cesar Cliquet.

Algumas apresentações abertas, ofereceidos para todos os públicos, com diversos espetáculos ocorrerão na Sétima Mostra de Teatro Lambe Lambe, além da performance de boneco híbrido, a “Índia Ró”, apresentações inéditas na região, simultâneo ao Bonecos Alegria.

Todas as ações serão gratuitas destinadas às instituições e comunidades de Canela.

O Festival Bonecos Alegria é realizado através dos projetos reciCRIATIVIDADE, financiado por emendas da Câmara de Canela e Expressividades, financiado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Pró-Cultura RS e SEDAC/RS, ambos com criação e produção da Cia Daiene Cliquet Artes.

Programação:

Dia 03 – espetáculo “Plano de Voo” da Cia Passa Lá, de Porto Alegre, no Centro Social Padre Franco

Entre os dias 07 e 18 – oficina de Bonecos em espuma, ministrada pelo bonequeiro Rubinho Louzada, de São Paulo. Esta é uma atividade exclusiva para os alunos do Centro Social Padre Franco.

Dia 19 – Sétima Mostra de Teatro Lambe Lambe, com duas apresentações, às 11h, no Complexo Esportivo Grande Canelinha, Vila Miná; e às 15h na Estação Campos de Canella, com a presença confirmada do Grupo Éranos de Itajaí / SC.

Dia 20 – Centro de Canela, performance de boneco híbrido, “Índia Ró”, com a atriz bonequeira Juliana Graziela, de Cuiabá / MT

Entre os dias 21 e 25 – oficinas de teatro de sombras para crianças e adolescentes da Associação SEMEAR de Canela, ministrada pela bonequeira e sombrista Juliana Graziela do Grupo Penumbra/MT.

Dias 28 e 29 – oficina “A mão do mamulengo” com o Grupo Tia, de Canoas / RS

Dia 30 – espetáculo “As gineteadas do valente Toninho corre mundo na estância de Cidão Dornelles”, do Grupo Tia, de Canoas / RS. Atividade exclusiva para os alunos do Centro Social Padre Franco

Dia 31 – oficina “Construindo Máscaras de Papel”, na escola Barão do Rio Branco, com o mestre bonequeiro Cacá Sena, de Porto Alegre.