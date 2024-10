Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado acontece de 10 a 20 outubro

Chegando à sua 16ª edição em 2024, o evento será pela primeira vez no Lago Joaquina Rita Bier.

O principal evento de comida de rua de Gramado chega a sua 16ª edição. De 10 a 20 de outubro acontece mais um Festival de Cultura e Gastronomia, desta vez em um novo endereço: Lago Joaquina Rita Bier.

Realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Hortênsias (Abrasel) e promovido pela Gramadotur, este ano o festival terá como tema “É tempo de saborear nossas origens”, valorizando as raízes da gastronomia na cidade.

Comida de rua

As opções de comida de rua deste ano incluem massa, risoto, pizza, hambúrguer, comida oriental, pastel e waffle. Participam os restaurantes: Andesu Culinária Coreana, Camino 152, Don Milo, Josephina, Mas Bah Pizzas, Opiano, Seven Gourmet e The Waffle King. Os pratos salgados custarão entre R$ 40 e R$ 50 e as sobremesas R$ 25 (confira ao final do release o cardápio completo).

Além das bancas de comida, no Lago Joaquina Rita Bier, o festival também terá um bar de drinks, bar de chope, cave de vinhos e opções de bebidas quentes. Assinado pelo Hard Rock Cafe Gramado, o bar de drinks contará com diferentes opções clássicas como Aperol Spritz, Gin Tônica, Mojito e Caipirinha, e ainda uma criação exclusiva para o evento: Brown Bee, que leva mel, açúcar mascavo, whisky, limão e xarope de flor de sabugueiro.

Chef Felipe Rameh assina o festim

Um dos mais tradicionais e esperados momentos do Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado é o festim, um jantar especial realizado por um restaurante gramadense e assinado por um chef convidado. Este ano, o festival recebe o chef mineiro Felipe Rameh para comandar o festim que será realizado no 19 de outubro, às 19h30, no restaurante Don Milo.

O menu, que foi criado a quatro mãos em parceria com o chef residente da casa Diogo Menezes, irá valorizar ingredientes regionais brasileiros com um toque autoral.

Todo o jantar será harmonizado com rótulos das vinícolas Bebber e Cristófoli, marcas renomadas da Serra Gaúcha Para iniciar, o cardápio traz snacks criados por Menezes e, na sequência, cinco passos com a assinatura de Rameh. O valor por pessoa é R$ 270,00 (com harmonização incluída) e os ingressos podem ser adquiridos através do link https://bit.ly/festimdonmilo .

Concurso Melhor Chef

Há 16 anos, o Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado celebra a boa comida e também os talentos da região. Com o apoio do Senac, este ano o evento terá mais uma edição do Concurso Melhor Chef, competição que elege o melhor profissional da área. As inscrições para participar do concurso encerram dia 6 de outubro.

Os chefs e cozinheiros inscritos terão que utilizar pelo menos um ingrediente que tenha sido produzido em Gramado para enaltecer o tema deste ano. Podem ser utilizados insumos in natura ou produzidos nas agroindústrias da cidade.

Para participar, o profissional precisa ter mais de 18 anos e atuar como chef ou cozinheiro em algum restaurante ou hotel das cidades de Canela, Gramado, São Francisco de Paula e Nova Petrópolis. Além disso, não pode atuar como professor ou orientador da área de gastronomia de qualquer instituição de ensino.

O vencedor ganha o troféu Concha de Cristal produzido pela Cristais de Gramado e um kit da Tramontina. Mais informações e inscrições pelos e-mails senacgramado@senacrs.com.br e projetoshortensias@abrasel.com.br ou pelo telefone (51) 9.9308.4768.

Oficinas

Quem visitar o festival poderá apreciar boa comida e também aprender sobre gastronomia. O evento prepara mais uma vez uma programação especial de oficinas gratuitas com professores e chefs do Senac e da UCS. Serão 6 oficinas com temas variados nos dias 18, 19 e 20 de setembro, a partir das 13h. Os encontros são abertos ao público. No dia 11 de outubro, o festival realiza uma oficina especial para alunos da EMEF Nossa Senhora de Fátima.

Programação cultural

Durante os dez dias de realização, o evento terá 30 apresentações culturais no Lago Joaquina Rita Bier. Serão shows de música e também a intervenção artística Estátuas Humanas. A programação é gratuita.

Corrida de Garçons e Garçonetes

Para celebrar os profissionais que são fundamentais para a hospitalidade e para a boa reputação da gastronomia de Gramado, o festival realiza mais uma vez a Corrida de Garçons e Garçonetes. Este ano, uma das novidades é a criação de uma categoria exclusiva para as mulheres. A divertida atividade desafia os profissionais a fazerem um percurso de aproximadamente 200 metros no menor tempo possível carregando uma bandeja repleta de taças com o menor desperdício. As inscrições abrem dia 10 de outubro.

16° FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA DE GRAMADO

De 10 a 20 de outubro em Gramado

Onde: Lago Joaquina Rita Bier – Centro de Gramado

Programação, cardápio e mais informações em: https://festivalgastronomiagramado.com.br/

Redes sociais: https://www.facebook.com/FestivalDeGastronomia/ https://www.instagram.com/festivaldegastronomia/