Nova Petrópolis entoa “Ein Prosit” no lançamento da Nova Oktoberfest 2024

Evento que celebra a cultura alemã e as tradições germânicas será realizado de 3 a 13 de outubro na Rua Coberta e Praça das Flores



A festa alemã que celebra a cultura e a tradição tem data marcada em Nova Petrópolis. De 3 a 13 de outubro será realizada a 3ª edição da Nova Oktoberfest, na Rua Coberta e Praça das Flores. Com entrada gratuita, o evento contará com uma programação repleta de atrações típicas das tradicionais oktoberfest. As novidades da edição foram apresentadas para autoridades, imprensa e convidados nesta quinta-feira, 5 de setembro, no Refúgio Parque Hotel, na Linha Imperial.

Mais de 80 pessoas prestigiaram o lançamento do evento. O prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, e o presidente da Associação de Danças Folclóricas Böhmerland, Henrique Felipe Lüdke, receberam os convidados no hotel. O vice-prefeito, Martim Wissmann; o secretário adjunto de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, Benhur Bortolotto; a secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Mayara Senna dos Reis; funcionários públicos, imprensa, órgãos de segurança e integrantes da Associação Böhmerland também participaram do momento.

A 3ª edição da Nova Oktoberfest será realizada de 3 a 13 de outubro de 2024, de quinta a sábado na primeira semana do evento e de quinta a domingo na última semana, com sete dias de programação aberta ao público. “A Nova Oktoberfest é um evento que celebra não apenas a tradição, mas também a união entre culturas e gerações. Aqui, comemoramos a riqueza da cultura germânica, fortalecendo o senso de identidade e pertencimento que tanto nos orgulhamos”, destacou o presidente da Associação de Danças Folclóricas Böhmerland, Henrique Felipe Lüdke, ao enaltecer que o evento é feito a muitas mãos.

Preservar as tradições germânicas da Oktoberfest é um dos principais objetivos do evento. Durante a apresentação, os integrantes do Böhmerlandtanzgruppe destacaram que “o consumo das cervejas em copos de vidro, além de ser uma medida sustentável, rememora a cultura instituída nas primeiras edições da festa alemã. Por isso, durante a Nova Oktoberfest convidamos a todos para apreciarem as cervejas de diferentes estilos e sabores em canecos de vidro, seguindo as tradições e cuidando do meio ambiente”.

A Nova Oktoberfest integra o calendário de comemorações do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil. O evento irá homenagear a cultura trazida pelos colonizadores na música, na dança e na culinária, oferecendo ao público uma experiência totalmente germânica. Os instrumentos musicais, os trajes típicos, a gastronomia farta e a alegria irão marcar a programação da Nova Oktoberfest, fomentando a cultura, sem descaracterizar a festa. Por isso, a decoração do evento seguirá temática azul e branca, que provém da bandeira do Estado da Baviera, onde ocorreu a primeira Oktoberfest, na cidade de Munique, no início do século XIX.

O prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, declarou sua alegria, gratidão e grande expectativa pela realização da Nova Oktoberfest. “Nova Petrópolis vai respirar toda sua riqueza cultural durante os sete dias de evento, seja na música, na dança ou na gastronomia. Muito obrigado a todos os envolvidos para a realização deste grandioso evento”, enalteceu o prefeito.

Os espaços de alimentação que participarão do evento irão servir iguarias da culinária alemã, como o bretzel, bradwurst, bolinho de batata, salsicha bock e joelho de porco, e as cervejarias do evento irão servir mais de 20 estilos de chopp, proporcionando ao público uma experiência incrível.

“A Nova Oktoberfest é fruto de uma grande parceria com a Associação de Danças Folclóricas Böhmerland, a quem agradecemos fortemente. Graças a essa união será possível elevarmos a história, cultura e tradição germânica de Nova Petrópolis, com força e riqueza”, pontuou a secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Mayara Senna dos Reis.

Em 2024, o evento contará com um Palco Cultural assinado pela Sicredi Pioneira. O espaço contará com um tablado de 360° localizado na saída da Rua Coberta para a Praça das Flores, permitindo ao público contemplar as apresentações em meio aos canteiros floridos. O espaço irá receber a apresentação de sete grupos da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis e do Grupo de Danças Folclóricas da Escola Sol Nascente – APAE Nova Petrópolis; sete bandinhas típicas da Associação das Bandas e Conjuntos Musicais de Nova Petrópolis e nove momentos de Jogos Germânicos, com as modalidades Mass Krug, corrida de saco, arremesso de ovo e chopp em metro.

O secretário adjunto de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, Benhur Bortolotto, enalteceu Nova Petrópolis pela cultura e educação. “Uma linda cidade que preserva seus costumes e tradições, mas que também sabe se divertir e alegrar quem a visita. Parabéns a todos os envolvidos na realização da Nova Oktoberfest! Ficamos muito orgulhosos por financiar, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, um evento de tamanha riqueza. Vida longa à Nova Oktoberfest”, desejou Bortolotto.

O público que prestigiou o lançamento da Nova Oktoberfest entrou no clima do evento com a participação especial da dupla Karine & Felipe – Música Alemã. Em 2024, a Nova Oktoberfest contará com uma Arena de Shows, assinada pelas Cervejarias Edelbrau e Traum. Dentre as atrações, destaque para a RP 2000, banda argentina de cultura alemã, e para as bandas de oktoberfest: Madame Frau, Orquestra La Montanara, Super Banda Choppão, Super Musical Monte Carlo, Super Banda 0800 e Karine & Felipe. As bandas de bailão também vão animar o evento, com presença confirmada de Rainha Musical; Flávio Dalcin e Banda Ouro; Porto do Som e Sul Brass, e das bandas de Nova Petrópolis: Super Banda Real, Banda Bom de Baile, Super Banda Saxônia, Banda Exemplo, Grupo Blaska, entre outros.

Nova Oktoberfest contará com Caminhada da Oktober, Parada da Oktober e programação especial para as crianças

As lindas paisagens do Berço do Cooperativismo vão encantar os participantes da Caminhada da Oktober no dia 29 de setembro. Para entrar no clima do evento, o Böhmerlandtanzgruppe irá conduzir os caminhantes por estradas e trilhas pela localidade da Linha Imperial, com saída às 8h, da Praça Theodor Amstad. Os inscritos receberão kit de comida típica, caneco e tirante. Durante o percurso haverá parada para água, fruta e distribuição de chopp. Quem caminhar com traje típico recebe mais um chopp.

Em 2024, o público será levado para o evento através da Parada da Oktober. Os integrantes da Associação Böhmerland irão desfilar pela Avenida 15 de Novembro a alegria da Oktoberfest no primeiro sábado do evento, 5 de outubro, às 15h, conduzindo turistas, visitantes e moradores para a Rua Coberta e Praça das Flores.

O dia das crianças será especial na Nova Oktoberfest com a 2ª edição do Sicredi Kids Day. O dia 12 de outubro contará com celebração ecumênica com bênção das crianças no início da manhã e, à tarde, ocorre o encontro de grupos infantis. Os pequenos irão dançar e se divertir com jogos infantis, pintura de rosto, pernas de pau, oficina de língua alemã e muita alegria.

A Nova Oktoberfest é uma realização do Município de Nova Petrópolis, através da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, em parceria com a Associação de Danças Folclóricas Böhmerland, financiado pelo Pró – Cultura RS, através da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O evento conta com o patrocínio master de Frek Atacado e Varejo, Niruma Móveis, PSG IT Automação; patrocínio de Sicredi Pioneira RS, Cervejaria Edelbrau, Cervejaria Traum, Nova Imóveis, Sicoob Maxicrédito e Bazan e Bazan. Apoiam a Nova Oktoberfest: Casa do Pão de Mel, Refúgio Parque Hotel, Embutidos Lüdke, Padaria Petrópolis e IM Conservas.

Texto: TRIO Comunicação Integrada

Fotos: Jei Heydt