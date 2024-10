Polícia Civil prende investigado por tentativa de homicídio em Gramado nesta madrugada

Suspeito é preso após ataque a facadas no Bairro Piratini. Vítima está hospitalizada e autor confessou o crime.

A Delegacia de Polícia Civil de Gramado prendeu nesta manhã o investigado de ter atingido a vítima com golpes de faca após uma desavença nesta madrugada.

Chegou ao conhecimento da Polícia Civil que hoje (01/10/2024), por volta das 04h, foi registrada uma tentativa de homicídio no Bairro Piratini, nesta cidade.

A vítima foi gravemente ferida por diversos golpes de faca e encaminhada pelo SAMU ao hospital, onde permanece sob os cuidados médicos.

Após receber a comunicação da ocorrência, a seção de investigação iniciou diligências imediatas, analisando imagens de câmeras de vigilância próximas ao local do crime.

O autor, que ostenta antecedentes policiais, foi localizado em sua residência, situada a aproximadamente 100 metros do local dos fatos.

Durante abordagem policial, o suspeito confessou o crime, revelando o local onde a arma utilizada, uma faca, foi escondida, sendo o objeto apreendido pela polícia.

O investigado alegou que o ataque ocorreu após uma desavença com a vítima durante a madrugada.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para os procedimentos legais.

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em preventiva.

A Delegada Fernanda Aranha e o Diretor da 2 Região Policial, Delegado Gustavo Barcellos, reforçaram o compromisso da Polícia Civil com a segurança da população e com a imediata repreensão aos crimes graves ocorridos no município.