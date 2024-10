Projeto Natal Encantado – Sons do Brasil promove inclusão no Sonho de Natal de Canela

Attilio Stopassola e Maria Cristina da Silva, representando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canela – APAE, fizeram a entrega do projeto Natal Encantado – Sons do Brasil, ao Secretário de Turismo e Cultura Gilmar Alves Ferreira e à Secretária Adjunta Gabriela Friso.

O projeto, elabora por profissionais da APAE, busca garantir a participação dos PcDs assistidos pela instituição, em espetáculo dentro da programação oficial do evento Sonho de Natal, criando um ambiente de valorização das diferenças e reconhecimento do potencial de cada indivíduo.

A inclusão social é a garantia de que todos tenham oportunidades, independente de limitações físicas ou motoras. Nesse sentido, esse espetáculo é uma ferramenta indispensável para garantir essa oportunidade às crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiência intelectual e múltipla assistidos pela entidade, que poderão expressar seu talento, criatividade e habilidades em um espaço que os acolha.

A integração de pessoas com necessidades especiais enriquecerá a experiência de toda a Comunidade Canelense e das pessoas que visitam a cidade de Canela nessa época tão importante que é o Natal. Esse incentivo à participação ativa de pessoas com deficiência (PcDs) em eventos culturais e turísticos, para estimular a troca de experiências e saberes, fortalecerá laços e desconstruirá barreiras.

Além disso é um espetáculo que une cultura, magia e tradição, e certamente levará o público a uma viagem inesquecível pelos sons que marcam o Natal em diferentes regiões do Brasil. Através de uma emocionante interação social, essas pessoas terão a oportunidade de aprender, se comunicar, criar vínculos e compartilhar experiências, o que contribuirá para sua autonomia e bem-estar emocional.

Segundo Maria Cristina da Silva, “o Natal é uma das datas mais esperadas do ano, onde a emoção, a fé e a esperança tomam conta dos nossos corações. Deixar essa magia acontecer e contagiar nossos assistidos vai ser ainda mais especial, pois eles nutrirão suas próprias esperanças e viverão sonhos nunca antes vividos.

A inclusão em eventos, culturais e turísticos, fortalecerá o sentido de pertencimento e autoestima dos PcDs. Ela também desafia estereótipos e preconceitos, promovendo uma convivência harmoniosa e respeitosa entre pessoas de diversas condições.

O Sonho de Natal de Canela é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura que, em parceria com a APAE Canela permitirá que o espírito natalino invada muitos corações, pois é o momento em que magia se torna realidade e toda a esperança, generosidade e amor se espalha pela cidade.

“Todas as pessoas merecem ter um Natal Feliz e compartilhar bondade, esperança, generosidade, amor. Natal é época de realizar sonhos, de deixar o coração bater com mais intensidade e mostrar que somos todos iguais e temos as mesmas oportunidades”. Finaliza Luciano Perottoni, Presidente da Apae Canela.