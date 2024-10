Roteiro inédito da Caminhada da Oktober irá desbravar a Linha Imperial

Inscrições abertas até dia 28 de setembro



As lindas paisagens do Berço do Cooperativismo vão encantar os participantes da Caminhada da Oktober, no domingo, 29 de setembro. Para entrar no clima do evento, o Böhmerlandtanzgruppe irá conduzir os caminhantes por estradas e trilhas pela localidade da Linha Imperial, com saída às 8h, da Praça Theodor Amstad. Interessados devem se inscrever pelo formulário bit.ly/caminhadanovaoktober24 até 28 de setembro.

“Durante o percurso, os caminhantes poderão desfrutar de lindas paisagens na comunidade, o melhor do chopp da região e a deliciosa gastronomia alemã”, destaca o presidente da Associação de Danças Folclóricas Böhmerland, Henrique Felipe Lüdke, entidade proponente do evento. A saída e chegada será na Praça Theodor Amstad, cartão-postal de Linha Imperial. Os participantes poderão conhecer um pouco mais do Berço do Cooperativismo, com direito a entrada gratuita no Memorial Amstad, ao final da caminhada.

Os inscritos receberão kit de comida típica, caneco e tirante personalizados. Durante o percurso haverá três paradas para água, fruta e distribuição de chopp. Os caminhantes que participarem vestindo trajes típicos, receberão um chopp cortesia. A organização da caminhada oferecerá ainda equipe de condutores e carro de apoio durante todo o percurso.

A Nova Oktoberfest é uma realização do Município de Nova Petrópolis, através da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, em parceria com a Associação de Danças Folclóricas Böhmerland, financiado pelo Pró – Cultura RS, através da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O evento conta com o patrocínio master de Frek Atacado e Varejo, Niruma Móveis, PSG IT Automação; patrocínio de Sicredi Pioneira RS, Cervejaria Edelbrau, Cervejaria Traum, Nova Imóveis, Sicoob Maxicrédito e Bazan e Bazan. Apoiam a Nova Oktoberfest: Casa do Pão de Mel, Refúgio Parque Hotel, Embutidos Lüdke, Padaria Petrópolis e IM Conservas.

SERVIÇO

DATA: 29 de setembro de 2024 – Domingo

LOCAL DE ENCONTRO: Praça Theodor Amstad, em Linha Imperial

HORÁRIO DE SAÍDA: 8h

TRAJETO: 9km

NÍVEL: Médio

VALOR: R$ 65,00 com chopp (3 vales de 450mL cada) | R$ 50,00 sem chopp

INSCRIÇÕES: bit.ly/caminhadanovaoktober24

Texto: TRIO Comunicação Integrada

Foto: Mauro Stoffel/Arquivo