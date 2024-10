“Acuarela del Sur” nesta quinta, na UCS Hortênsias

O auditório do Campus Universitário da Região das Hortênsias, em Canela, será palco para o espetáculo “Acuarela del Sur”, apresentado pelo violonista Lucio Yanel e o Grupo de Cordas da UCS. O evento acontece nesta quinta-feira (3), às 20 horas, com entrada franca.

Yanel e o Grupo de Cordas da UCS trarão o cancioneiro do Pampa gaúcho, unindo o folclore à música de concerto em uma noite de harmonia entre violão, violinos, violas, violoncelos e contrabaixo. “Acuarela del Sur” é um mosaico composto de ritmos e sotaques nos quais se misturam zambas, chacareras, chamamés, milongas e tangos.

Conceitos de ancestralidade, herança e hereditariedade são trazidos à contemporaneidade. O repertório inclui músicas autorais de Yanel, algumas dedicadas a outros artistas, como o clássico do folclore andino El Condor Pasa. A seleção de peças musicais traça um panorama da identidade cultural e das referências à música composta no Rio Grande do Sul e em países como Argentina, Uruguai e Paraguai.

A realização do espetáculo é do Ministério da Cultura, Lions Clube de Caxias do Sul Educação e Cultura – LionsEduC e Universidade de Caxias do Sul. O projeto tem financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio de Metalúrgica Buzin, Ferrolan, Grupo Baw, Mebrafe, Perfilisa, Multiflon e HD Parts.