Campeonato de Vôlei Masculino de Canela entra na fase de repescagem

O Campeonato de Vôlei Masculino de Canela, organizado pela Administração Municipal, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), segue para sua fase decisiva com a repescagem acontecendo nesta quinta-feira (3), no Ginásio Carlinhos da Vila.

Na última rodada da fase de grupos, o Next Stage superou o Fênix por 2 sets a 0, com parciais de 25×22 e 25×18, enquanto o Squad – Preto dominou o Barsemlona, vencendo também por 2 sets a 0, com placares de 25×8 e 25×17. Com esses resultados, o Fênix foi eliminado da competição, e as demais equipes agora se preparam para os confrontos da repescagem.

Jogos da Repescagem (Quinta-feira, 3 de outubro):

GT Voleibol (3º colocado) x Next Stage (6º colocado) – 19h30

Barsemlona (4º colocado) x Floki (5º colocado) – 20h30

Semifinais:

As equipes já classificadas, Squad – Verde e Squad – Preto, aguardam os vencedores da repescagem para disputar as semifinais. O Squad – Verde, líder invicto da fase de grupos, enfrentará o time de pior classificação na repescagem, enquanto o Squad – Preto enfrentará o melhor classificado da repescagem, os jogos das semifinais devem ocorrer no dia 10 de outubro.

Classificação final da fase de grupos:

1° Squad – Verde | 12 pontos | 6 jogos | 6 vitórias

2° Squad – Preto | 11 pontos | 6 jogos | 5 vitórias

3° GT Voleibol | 8 pontos | 6 jogos | 4 vitórias

4° Barsemlona | 6 pontos | 6 jogos | 2 vitórias

5° Floki | 5 pontos | 6 jogos | 2 vitórias

6° Next Stage | 4 pontos | 6 jogos | 2 vitórias

7° Fênix | 1 ponto | 6 jogos | 0 vitórias (eliminado)

A comunidade está convidada a acompanhar os jogos, que prometem muitas emoções. A entrada é gratuita no Ginásio Carlinhos da Vila.