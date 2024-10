Campeonato Municipal de Futsal Feminino segue com a segunda rodada nesta sexta-feira

O Campeonato Aberto de Futsal Feminino de Canela, organizado pela Administração Municipal, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), teve uma abertura repleta de gols na última sexta-feira (27), no Ginásio Carlinhos da Vila.

A atual campeã Donna F.F. não tomou conhecimento do River Canela e aplicou uma goleada de 15×0. Destaque para Taís, que marcou quatro gols, seguida por Kariny (3), Priscila, Naiara e Angela, que contribuíram com dois gols cada, além de Michele, que também balançou as redes duas vezes.

No segundo jogo da noite, o Blackout venceu o Boleiras por 5×2. Os gols do Blackout foram marcados por Francine (2), Karen, Jordana e Midiã, enquanto Bruna e Liliane descontaram para as Boleiras.

Próxima rodada (sexta-feira, 4 de outubro):

Donna F.F. x Blackout – 20h00

River Canela x Antes do Bar – 21h00

Classificação após a 1ª rodada:

1° Donna F.F. – 3 pontos | 1 jogo

2° Blackout – 3 pontos | 1 jogo

3° Antes do Bar – 0 pontos | 0 jogos

4° Boleiras – 0 pontos | 1 jogo

5° River Canela – 0 pontos | 1 jogo

Convidamos a comunidade a prestigiar a segunda rodada do campeonato e apoiar o futsal feminino em Canela. As partidas acontecem no Ginásio Carlinhos da Vila, com entrada gratuita.