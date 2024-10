Instituto Hélice realiza evento gratuito de inovação em Canela

Hélice Conecta Região das Hortênsias será no dia 08 de outubro



Canela receberá a próxima edição do Hélice Conecta, evento gratuito promovido pelo Instituto Hélice nas cidades onde possui empresas mantenedoras e associadas. O encontro ocorre no dia 08 de outubro, terça-feira, das 19h às 22h, no auditório da UCS Campus Hortênsias. Na oportunidade, será debatido o case da plataforma digital Flutua e haverá um painel sobre Inovação e Turismo.

O Hélice Conecta é um evento itinerante lançado pelo Instituto neste ano, com o objetivo de reunir e engajar o ecossistema de inovação dos municípios por onde passar. As três primeiras edições ocorreram em Flores da Cunha, Farroupilha e Carlos Barbosa. A ação é uma oportunidade para pessoas interessadas por inovação, empresários e outros agentes do ecossistema se conhecerem e compartilharem conhecimentos e experiências.

Esta edição tem como realizadores, além do Instituto Hélice: Contur Hortênsias, SebraeX, Sicredi Pioneira, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis) e Universidade de Caxias do Sul (UCS).

As inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/HCHortensias.

Confira a programação completa:

19h: Recepção e coffee

19h45: Abertura Hélice + Sicredi Pioneira + UCS

20h15: Case Flutua

20h35: Painel Inovação & Turismo, com Paola Benevenuto, da Sicredi Pioneira; Maguil Marsílio, da UCS, que fará a mediação; Marcus Rossi, CEO do Gramado Summit; Rafael Carniel, diretor-geral da Secretaria de Turismo do RS e Thomas Hartmann, diretor da Prosperitas Consultoria

21h45: Encerramento

Serviço – Hélice Conecta Região das Hortênsias

Quando: 08 de outubro, terça-feira

Horário: 19h às 22h

Local: auditório da UCS Campus Hortênsias, em Canela (Rua Rodolfo Schilieper 222)

Inscrições gratuitas e limitadas: bit.ly/HCHortensias

Sobre o Instituto Hélice

O Instituto Hélice foi fundado em 2018 e é uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha para desenvolver o ecossistema e a cultura de inovação da Serra Gaúcha. As ações ocorrem por meio de processos estruturados de inovação aberta junto às empresas associadas, que recebem acompanhamento de seu nível de maturidade. Também promove eventos e formações junto à comunidade sobre o tema. Realiza a Escola da Inovação, em parceria com as três maiores instituições de Ensino Superior da região, e o Speed Hélice, programa de aceleração de startups. Conta, ainda, com um Grupo de Investimentos em startups. Para ser uma empresa associada, basta entrar em contato pelo e-mail oi@helice.network e manifestar interesse.