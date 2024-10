Interact Club de Canela-Inspiração promove Projeto Cesta da Esperança

Ação acontecerá na Semana Mundial da Alimentação, 12 a 19 de outubro, e empresas podem apoiar a causa social.

O Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro, neste ano contará com uma ação muito especial em Canela: o Interact Club, com o apoio do Rotary Club de Canela-Inspiração, promoverá o Projeto Cesta da Esperança. Entre os dias 12 e 19 de outubro, voluntários atuarão em mercados da cidade, auxiliando no empacotamento e nas compras de idosos, assim como na arrecadação de alimentos não perecíveis em prol de entidades sociais. Empresas interessadas em apoiar o Projeto Cesta da Esperança podem entrar em contato pelo telefone (11) 96572-9082.

O Cesta da Esperança, além de auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social com as doações arrecadadas, tem a finalidade de incentivar o voluntariado. “Neste primeiro momento, buscamos empresas parceiras, que queiram contribuir com essa importante causa, associando sua marca à relevância do voluntariado e responsabilidade social”, explica Roberto Santos, rotariano e conselheiro do Interact – Rotary Club Inspiração.

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1979, no âmbito da 20ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Dia Mundial da Alimentação tem o objetivo de promover a reflexão sobre a problemática da fome e o desenvolvimento de ações efetivas que garantam uma melhor gestão da alimentação a nível mundial. Em 2024, o Dia Mundial da Alimentação tem como tema “Direito aos alimentos para uma vida e um futuro melhores”.