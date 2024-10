Uso de traje típico garante tickets de bebida na Oktoberfest de Igrejinha

Iniciativa busca manter viva a cultura germânica entre os visitantes da maior festa comunitária do Brasil

Diversão, gastronomia e cultura germânica são algumas das principais características da Oktoberfest de Igrejinha, que neste ano acontece de 11 a 20 de outubro. Desde a decoração do parque, com as cores da bandeira, até os trajes típicos, tudo respira a cultura alemã. E como tradicionalmente acontece ao longo dos anos, aqueles que visitarem esta edição da festa utilizando os trajes serão contemplados com tickets gratuitos de bebidas.

A iniciativa busca incentivar ainda mais a cultura alemã dentro do parque. Os visitantes que prestigiarem a festa vestindo as roupas típicas poderão escolher entre duas opções de kits. O kit 1 é composto por cinco tickets de água ou refri, já o kit 2 garante dois tickets de chopp Eisenbahn (400 ml cada) e um ticket de água ou refri – esse, exclusivamente para maiores de 18 anos. O uso do traje típico não isenta o visitante da compra do ingresso, sendo obrigatória a aquisição do mesmo pelo site oficial ou através dos pontos físicos de venda. Além disso, este benefício não é válido para ingresso de meia-entrada, cortesias ou horários de entrada gratuita ao evento.

É necessário cumprir algumas condições para garantir a bonificação. No traje feminino é exigido o uso de vestido típico, saia com blusa típica ou bermuda e blusa típica, com sapato social ou sapatilha ou sandália ou botinha típica, podendo complementar a vestimenta com tiara ou chapéu, avental e colete. Já o traje masculino deve ser composto por calça ou bermuda típica, camisa social ou típica e sapato social ou sapatênis ou bota ou botina, são obrigatórias. Já itens como meias típicas ou polainas, colete, chapéu e suspensório são opcionais. Para os visitantes que optarem por virem trajados, o acesso ao evento deverá ser feito pelo portão junto ao pórtico principal, onde acontecerá a conferência da vestimenta e, se o traje estiver dentro das regras solicitadas, o kit escolhido será fornecido.

Foto: Arquivo Oktober de Igrejinha

SERVIÇO

Evento: 35ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 11 a 20 de outubro de 2024

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS)

Ingressos: disponíveis através do site oficial www.oktoberfest.org.br e nos pontos físicos de venda, que podem ser consultados no site. Ingresso de acesso individual, válido para um único dia, com lotes sujeitos a disponibilidade de ingressos. Valores abaixo sem a taxa da Ticket Mais:

Pista – 1º lote: Sextas-feiras (11 e 18/10) – R$ 36,00 | Sábados (12 e 19/10) – R$ 25,00| Primeiro domingo (13/10) – R$ 36,00 | Segundo domingo (20/10) – R$ 55,00

Pista – 2º lote: Sextas-feiras (11 e 18/10) – R$ 55,00 | Sábados (12 e 19/10) – R$ 40,00| Primeiro domingo (13/10) – R$ 55,00 | Segundo domingo (20/10) – R$ 70,00

Realização: Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest)

Patrocínio: Eisenbahn, Coca-Cola, Governo do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, Calçados Beira Rio, Mili, Piccadilly, Usaflex, Calçados Pegada, Ambiente Verde, Benoit, SICOOB, Sicredi, Banrisul, Bebecê, Orquídea, Madeiras Status e Tintas Killing.

Apoio: PrefeituraMunicipal de Igrejinha, Bar Fácil, CTA Internet e Unimed Encosta da Serra.

