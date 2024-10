Beach Tennis: tendência mundial no esporte terá destaque no Festuris

Um torneio será realizado no dia 10 de novembro, nas quadras da Curta Beach Sports, em Gramado

O Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, evento referência em negócios turísticos, traz uma nova atração para a edição deste ano: um torneio de Beach Tennis. Reconhecendo o papel cada vez mais importante do turismo esportivo, que movimenta bilhões e atrai milhões de viajantes pelo mundo, o evento se alinha às tendências globais, promovendo maior integração entre os participantes.

Com vagas limitadas a 64 duplas e divididas em quatro categorias, o torneio é exclusivo para credenciados na feira, com inscrições abertas até 30 de outubro. O valor é de R$ 85 por pessoa. O torneio será realizado no dia 10 de novembro, nas quadras da Curta Beach Sports, em Gramado. “Queremos proporcionar um momento de descontração e fortalecer o networking entre os participantes, conectando o turismo com a prática esportiva”, destaca Eduardo Zorzanello, CEO do Festuris.

O Beach Tennis está se alastrando rapidamente e tem gerado um forte impacto econômico e social, ao impulsionar setores como hotelaria, gastronomia e transporte, além de promover a inclusão social e estilos de vida saudáveis. “Além da feira de negócios, estamos acompanhando as tendências mundiais e o turismo esportivo está se tornando uma referência mundial que gera bilhões em receita em várias modalidades”, frisa Zorzanello.

INSCRIÇÕES – As vagas são limitadas em 64 duplas divididas em quatro categorias e as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro, escaneando o QR Code no Instagram @festurisgramado. Mais informações: (54) 98146.7069 com a equipe Festuris.

FUTEBOL DO FESTURIS – O tradicional torneio vai colocar frente a frente a Seleção Gaúcha e o Resto do Mundo no dia 9 de novembro. O duelo de integração está marcado para começar às 10h, no complexo da Vila Olímpica, na Várzea Grande. Após o jogo haverá um almoço de confraternização.

SOBRE O FESTURIS – O Festuris – Feira Internacional de Turismo é um evento que acontece em Gramado desde 1989. É um palco de debates de temas relevantes da atualidade e uma feira de negócios, considerada a mais efetiva em resultados para os expositores. Para este ano, o Festuris estima um crescimento entre 10% e 15%, com mais de 400 estandes na feira e mais de 50 destinos internacionais. Mais de 2.500 marcas devem participar.

Texto: Comunicação Festuris Gramado

Foto: Festuris Gramado/Divulgação