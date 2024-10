Educação Financeira: A relação público X privado

Caro leitor, as eleições estão batendo na porta e a responsabilidade do que vai acontecer nos próximos 4 anos não será somente de quem se eleger, mas principalmente de quem colocou essas pessoas na gestão pública.

Sendo que precisamos saber que o papel da vereadora ou do vereador é, principalmente, o de propor, analisar, votar e aprovar leis e alterações às diretrizes municipais já existentes, de modo a melhorar a vida das pessoas residentes na localidade. Para isso, deve estar disponível para ouvir a sociedade, conhecer os problemas da população e buscar soluções possíveis dentro da esfera municipal. O ocupante do cargo de vereador também detém a função fiscalizadora. Cabe a ele acompanhar a administração municipal, principalmente, na supervisão de projetos, programas e ações da prefeitura. A vereadora ou o vereador deve avaliar aspectos como o cumprimento da lei e do orçamento, bem como a boa aplicação e gestão dos recursos públicos.

Já o papel do prefeito ou prefeita de forma bem simplificada é organizar os serviços públicos de interesse local, proteger o patrimônio histórico-cultural do município, garantir o transporte público e a organização do trânsito, atender a comunidade, ouvindo suas reivindicações e seus anseios, pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos, como praças e parques, zelar pelo meio ambiente, pela limpeza do município e pelo saneamento básico, implementar e manter em boas condições de funcionamento postos de saúde, escolas e creches municipais, além de assumir o transporte escolar das crianças, arrecadar, administrar e aplicar os impostos municipais da melhor forma possível, dentre outras funções.

Uma cidade que tem sua gestão pública eficiente reflete em muitos benefícios para os cidadãos que nela moram, bem como para os negócios privados. No caso de Canela e Gramado, por exemplo, que tem como sua atividade principal o turismo, precisam ter eventos e atrativos que fomentem o movimento de pessoas o ano todo. Bem como uma infraestrutura de saúde, segurança, mobilidade, educação, lazer, etc, para que as pessoas que aqui residem possam ter acesso a serviços que lhe assegurem uma boa qualidade de vida.

Fato que o futuro dos negócios dependem muito das legislações e desse apoio da gestão pública, onde tudo funciona como uma grande roda, que precisa girar junto, quanto o público e privado andam de mãos dadas todos saem ganhando.

Então seja consciente na sua escolha, se o candidato já sai prometendo um monte de coisa que não tem condições de cumprir, pois não está nas suas mãos esse poder de decisão ou que tenta comprar seu voto, imagina o que ele fará quando estiver lhe representado? Tem candidatos com muita vontade e conhecimento para nos ajudar tornar a cidade melhor para se viver, só precisamos ser inteligentes nessa escolha. Afinal somos nós que escolhemos como vamos viver nos próximos anos. Pense nisso!