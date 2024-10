Encontro de pintura ao ar livre dá boas vindas à primavera e tem sucesso de público

Mais de 100 artistas estiveram presentes durante os 4 dias de evento

O cenário cultural de Gramado foi enriquecido com a realização do Gramado Natural – 1º Encontro de Pintura ao Ar Livre, um evento que trouxe um novo brilho à cidade conhecida por sua beleza natural e hospitalidade. Organizado pela LM Produções Artísticas, o encontro, que ocorreu de 26 a 29 de setembro, reuniu artistas de diversas partes do Brasil e exterior para uma celebração única da arte e da natureza.

O evento, que teve seu início na quinta-feira chuvosa (26), com uma palestra inspiradora sobre o “Direito à Paisagem”, proferida pelo gestor cultural Vitor Ortiz, foi agraciado nos dias seguintes com muito sol e temperaturas amenas, o que possibilitou com que mais de 100 artistas pudessem realizar suas pinturas ao ar livre, capturando a essência das paisagens locais em suas telas.

Com uma programação intensa, na sexta-feira (27), os artistas participaram do Sketchtour, onde conheceram um pouco das áreas rurais de Gramado e pintaram acompanhados pelo biólogo Gustavo De Marchi, que fez a leitura dos cenários ambientais por onde passaram. Já nas tardes de sexta e sábado, o grupo se reuniu na Vila Joaquina – Território Criativo onde, acompanhados por músicos locais, pintaram o cenário do Lago Joaquina Rita Bier. Já no sábado pela manhã (28), a natureza retratada foi nos jardins do Garden Park.

Para esta edição foram convidados coletivos de pintores e artistas como: Alexandre Reider (SP), Arteiras de Gaia (SC), Plein Air RS (Porto Alegre), Jeferson Hoffmann (RS), Patricia Vargas (RS), Antonio Giacomin (RS) e Gonzalo Cid (Argentina). Juntos do Coletivo Plein Air Gramado, composto por Alessandro Müller, Debora Dhein, Jonatan Dhein e Rogerio Baungarten, fizeram parte de um grande intercâmbio cultural proposto pelo projeto, onde puderam fazer trocas de experiencias e saberes a cerca do universo da pintura ao ar livre. Além disso, diversos artistas da cidade e região acompanharam toda a programação artística oferecida.

O ponto culminante do encontro foi o encerramento no domingo (29), no Parque Olivas de Gramado. Com um pôr do sol deslumbrante como pano de fundo, os participantes exibiram suas obras, criando um espetáculo visual que encantou todos os presentes. Este momento mágico não só destacou a habilidade dos artistas, mas também reforçou a importância da preservação ambiental e da valorização das paisagens rurais.

Antes do encontro de setembro, o evento realizou diversas atividades para todas as idades. Crianças e adultos puderam participar de oficinas de pintura, palestra sobre preservação das águas, mutirão de limpeza comunitária, dentre outras.

O Gramado Natural foi um sucesso retumbante, atraindo turistas e amantes da arte, e estabelecendo um novo marco no calendário cultural da cidade. A expectativa para as próximas edições já é grande, e Gramado se consolida cada vez mais como um destino cultural de destaque no Brasil.

A primeira edição foi realizada pela LM Produções Artísticas e contou com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Além do apoio do Hotel Laghetto, Olivas de Gramado, Vinicola Jolimont e parcerias como Caffé Della Nonna, Garden Park, Zermat Hotel, Plein Air Brasil, Cord da Terra, Poéticas do Habitar, Materia Capitão Rodrigo e Napoli Pizzaria.