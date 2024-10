Marcelo Savi e Luciano Melo entram na reta final de campanha em Canela

A corrida eleitoral em Canela se aproxima de seu momento decisivo, e os candidatos a prefeito e vice-prefeito pela coligação “Canela Não Vai Parar”, Marcelo Savi e Luciano Melo, intensificam suas atividades para garantir o apoio da população nos últimos dias de campanha. Com a proposta de dar continuidade aos avanços alcançados nos últimos anos, a dupla tem reforçado o compromisso com áreas essenciais como educação, saúde, turismo e infraestrutura.

Nos últimos dias, Marcelo e Luciano têm realizado diversos encontros com apoiadores, visitas a empresas e caminhadas pelos bairros, conversando com moradores, comerciantes e lideranças comunitárias. Eles destacam a importância da participação popular no processo eleitoral e reforçam o plano de governo que visa investir na inovação e no desenvolvimento sustentável de Canela.

“Estamos comprometidos em seguir melhorando a vida das pessoas, ouvindo suas demandas e apresentando soluções reais. Nosso foco é garantir que Canela continue crescendo de forma equilibrada e responsável”, afirmou Marcelo Savi durante uma visita ao bairro Santa Marta.

Além das atividades corpo a corpo, a campanha também tem investido em debates e entrevistas. Recentemente, a dupla participou de debates em rádios e jornais locais, encontro com associações e entidades, onde reforçaram as principais bandeiras de sua candidatura, como a ampliação de programas sociais e o fortalecimento do turismo, que é um dos pilares da economia canelense.

Com a reta final se aproximando, a equipe de campanha de Marcelo Savi e Luciano Melo trabalha para mobilizar os eleitores indecisos, reforçando a importância de um voto consciente e o impacto que a escolha de um projeto sólido de governo pode ter no futuro da cidade.

Nos próximos dias, a agenda de campanha continua intensa, com a realização de novos eventos, encontros com lideranças e ações para engajar a juventude no processo eleitoral. “Acreditamos que o futuro de Canela será construído por todos, e estamos prontos para liderar esse processo”, declarou Luciano Melo, confiante no sucesso da chapa nas urnas.

A eleição está marcada para o próximo domingo (6.10), e a coligação “Canela Não Vai Parar” segue otimista, apostando em uma campanha limpa, propositiva e focada no diálogo com a população.

Texto e fotos: MDB/divulgação