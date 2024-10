Opinião Forti: Último Gás

Falta pouco. Domingo por umas dezenove horas já saberemos quem serão os novos representantes do povo no paço municipal e também na câmara de vereadores. Uma eleição marcada por debates, civilidade entre os candidatos e falta de bom senso e educação por parte de muitos correligionários.

Se vê claramente na cara dos players da eleição o cansaço. Vale principalmente para os candidatos a prefeito, mas por parte de muitos aspirantes a câmara e também de outros tantos como nós, que nos envolvemos na parte da cobertura deste processo. Não existe dia em que não me perguntem no mercado, na roda de amigos, nas ruas ou em grupo de whatsapp: “E aí, o que tu acha que vai dar nas eleições?”

A verdade verdadeira é que, diferente das últimas eleições, esta será imprevisível e os últimos metros da carreira atada podem definir o vencedor. Muita gente mudou de lado durante a disputa, muita gente mudou o alvo a ser atacado e muitos se desprenderam de bandeiras que meses atrás julgavam como essenciais para o seu discurso. A militância em muitos casos baixou o nível de debate que os candidatos a majoritária sempre fizeram questão de tentar elevar. Alfinetadas, contrapontos e tom um pouco mais elevado fazem parte. Falta de respeito, mentiras e até, em alguns casos, ameaças de violência jamais serão vistos com bons olhos. Dia sete de outubro todos voltarão as suas vidas e ao cotidiano normal de convivência com seus amigos, parentes e colegas de trabalho. E aí questiono: Você voltará olhando para todos com sua consciência tranquila ou ficará constrangido por alguma atitude sua ou de seus próximos? É de pensar né.

Sobre as eleições a câmara certamente teremos quatro novos vereadores eleitos. José Vellinho Pinto e Alfredo Schaeffer decidiram não concorrer. Marcelo Savi e Luciano Melo estão concorrendo ao executivo. Teremos uma automática renovação mas pode ser que não seja feita a pleno. Alguns dos candidatos que deixaram de concorrer este ano pouco ficaram na casa do povo. Assumiram outras atribuições e deixaram suas cadeiras com suplentes. E estes estão na disputa. Aliás temos 116 aspirantes a estas vagas. Você tem opções de sobra, não reclame que todos são mais do mesmo.

A nível da executiva como iniciei minhas palavras reafirmo: imprevisível mas algumas caminhadas foram mudadas durante o processo. Saberemos se a correção de rota de uns deu certo e se a manutenção da ideia de outros foi feliz ao final de tudo.

Finalizo desejando sucesso a todos. Vocês que desejam o cargo de prefeito e vice são corajosos. Os desafios serão gigantescos em uma cidade com diversos problemas crônicos e que ao mesmo tempo oferece muitas oportunidades de evolução. Terão que trabalhar e também reagrupar uma comunidade que está muito dividida atualmente. Desejo cabeça boa e serenidade tanto para os vencedores quanto para quem não conquistar seus objetivos. Ao final todos torceremos demais para quem for eleito o nosso representante, não é mesmo? Ao menos deveria ser assim.

Bom voto!