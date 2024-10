Sonic Week terá o personagem mais icônico dos games em Gramado e Canela

Gramado e Canela estão prestes a se transformar no cenário de uma aventura eletrizante com a Sonic Week, um evento inédito que acontecerá de 07 a 13 de outubro, em comemoração à Semana das Crianças. A ação, promovida pela Prawer Chocolates em parceria com hotéis, parques e restaurantes da região, promete encantar as crianças e os fãs do famoso personagem dos jogos com uma série de intervenções especiais nas duas cidades.

Durante esse período, o Sonic, personagem icônico da franquia Sega, estará presente em várias intervenções diárias espalhadas por pontos estratégicos, como as lojas da Prawer e parceiros locais. “As atividades incluem brincadeiras temáticas, sessões de fotos e distribuição de presentes exclusivos da marca, tornando a experiência ainda mais abrangente para toda a família”, explica o gerente de Marketing da Prawer, Cássio Castilhos.

A Sonic Week é uma das primeiras ações resultante da parceria estratégica entre a Prawer Chocolates e a franquia Sonic, anunciada recentemente, envolvendo o licenciamento de uma linha de chocolates inspirada no personagem. Este movimento faz parte das comemorações do cinquentenário da marca, e é voltado especialmente para um novo público que a marca pretende atingir: as crianças, geeks e nerds, que têm uma forte ligação com a cultura dos games.

Ação com impacto nacional

A Sonic Week será uma iniciativa inovadora, trazendo o universo dos games para o coração de uma das regiões turísticas mais procuradas do Brasil, tornando Gramado e Canela em um palco de interação com o personagem. “Queremos atrair a atenção não apenas moradores locais, mas turistas de todas as partes do país que estarão na região”, destaca o diretor executivo da empresa, José Augusto Freiberger. De acordo com ele, a Sonic Week vai fortalecer o vínculo com o público infantil e os fãs da cultura geek e gamer, vinculado à tradição e força da primeira marca de chocolate artesanal do Brasil.