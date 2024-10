360 Graus – Eleições 2024: e o resto é só fé, só fé, só fé….

Abro minha coluna de hoje com esta frase do pensador contemporâneo “O Grelo”, porque acredito que ela ilustra muito bem os próximos três dias.

Independentemente do lado escolhido, o canelense tem fé em dias melhores.

Porém, e há sempre uma vírgula em tudo, os últimos dias foram mais reservados às estratégias menos ortodoxas de campanha do que a divulgação de propostas.

Aqui na Folha, optamos por permanecermos os mais neutros possíveis durante a eleição, nos reservando a publicar o material produzido pelas assessorias das campanhas, quando essas nos enviavam.

Promovemos três debates, essenciais para a discussão de propostas e avaliação dos candidatos. Participamos de um terceiro, promovido pelo SindTur, com a parte técnica.

Vale ressaltar que não recebemos um centavo de verba partidária, de nenhum lado. Tudo o que fizemos foi suportado pela empresa, que é uma empresa privada, vale lembrar, e, se foi suficiente para os partidos ou não, foi de graça para eles, não cabendo lamentação.

Seguiremos com nosso trabalho, com qualquer que seja o resultado da eleição. Resultado este, que você acompanha ao vivo nas plataformas digitais da Folha, a partir das 17h deste domingo (6).

E as pesquisas? #1

Somente uma pesquisa registrada foi divulgada até o momento. Uma encomendada e paga pelo PSDB de Canela. A pesquisa dá clara vantagem ao seu candidato, Gilberto Cezar, tanto na expectativa de vitória, quanto na opção de voto.

Segundo esta pesquisa, Gilberto venceria as eleições com 9,3% de vantagem sobre Marcelo Savi, algo em torno de 2.400 votos, sobre o candidato emedebista, que faria, segundo instituto Index, apenas algo próximo dos 6.300 votos.

O que chama a atenção nesta pesquisa não é as posições dos dois primeiros colocados, mas a do 3º e 4º, Erni Schafer e Cris Moura, que estariam empatados com 5% dos votos, algo perto de 1.300 votos cada.

Andrei Mendes faria algo em torno de 600 votos.

E as pesquisas? #2

O PP, descontente com a pesquisa do PSDB, foi lá e contratou a sua. A curiosidade é que contratou o mesmo instituto e o formulário aplicado é exatamente o mesmo da do PSDB. A mesmíssima coisa, com data diferente.

Estou muito curioso com o resultado, pois, a única diferença é a data da coleta de dados.

Esta coluna está sendo feita às 14h de 3 de outubro. O PP pretende divulgar o resultado na noite desta quinta, caso ele seja favorável.

Veremos. Sabe-se que a militância progressista não gostou nem um pouquinho do resultado divulgado pelo PSDB.

Caso a pesquisa seja divulgada pelo PP poderemos então fazer um comparativo com as duas, mas que venha com todos os cenários, né?

Ao fim e ao cabo

Ao fim e ao cabo, vença quem vença as Eleições 2024, teremos uma mudança de rumo na Prefeitura e isso por si só será interessante de acompanhar nos próximos anos.

Quero parabenizar a coragem dos candidatos em colocar o seu nome à disposição. Eu mesmo não tenho nem coragem, nem paciência para encarar este processo.

Ao eleitor, desejo um voto consciente um ótimo final de semana de encerramento das eleições.

E o resto é só fé, só fé, só fé…