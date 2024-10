Campeonato Municipal de Futsal Master e Futsal Feminino movimenta Canela nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (4), Canela recebe duas competições esportivas com o início do Campeonato Municipal de Futsal Master e a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal Feminino, ambos acontecendo no Ginásio Carlinhos da Vila. As competições prometem trazer jogos acirrados e muita emoção para o público local.

Abertura do Futsal Master

O Campeonato Municipal de Futsal Master, voltado para atletas veteranos, dará seu pontapé inicial às 19h00, com duas partidas marcando a primeira rodada:

19h00: Amigos do Laje x Galera da Estevão (GDE)

20h00: Tiririca Futsal x Del Trago Futsal

Esses confrontos abrem oficialmente a temporada do Futsal Master A primeira rodada será finalizada na quarta-feira (9), com o jogo entre Mercenários e CRC/União Rancho Grande.

Segunda rodada do Futsal Feminino

Após os jogos do Futsal Master, o público poderá acompanhar a segunda rodada do Futsal Feminino, a partir das 21h00, com dois duelos importantes para a continuidade do campeonato:

21h00: Donna F.F. x Blackout

22h00: River Canela x Antes do Bar

Na primeira rodada, o Donna F.F. se destacou com uma vitória expressiva por 15 a 0 contra o River Canela, enquanto o Blackout venceu o Boleiras por 5 a 2. O Antes do Bar faz sua estreia no torneio nesta rodada e busca surpreender logo no primeiro jogo.

A Prefeitura de Canela, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), convida todos os moradores e entusiastas do esporte a prestigiarem as partidas no Ginásio Carlinhos da Vila.

Texto e cards: divulgação