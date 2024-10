Comício de encerramento reúne centenas de pessoas no bairro Canelinha

A campanha eleitoral da coligação Canela Não Vai Parar, liderada por Marcelo Savi (MDB) e Luciano Melo (MDB), foi marcada por um comício de encerramento que reuniu centenas de apoiadores na noite desta quarta-feira (3) no bairro Canelinha. O evento, considerado um dos maiores desta campanha, consolidou a força da candidatura e demonstrou a confiança da população nos candidatos.

O clima de otimismo era visível, com eleitores segurando bandeiras e entoando palavras de apoio. Marcelo Savi subiu ao palco agradecendo a presença de todos e destacou as principais propostas de seu plano de governo, especialmente nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. “Nosso compromisso é continuar transformando Canela, sempre com respeito às pessoas e muito trabalho. Vamos avançar ainda mais”, afirmou o candidato a prefeito.

Luciano Melo, candidato a vice-prefeito, também discursou, reforçando a importância da união da comunidade para alcançar novos avanços. “Estamos aqui porque acreditamos que Canela pode mais. Queremos uma cidade que ofereça oportunidades para todos, sem deixar ninguém para trás”, declarou.

O evento contou ainda com a participação de candidatos a vereador do MDB e PSD que destacaram as conquistas da atual gestão e a necessidade de continuidade para garantir o futuro de Canela.

A coligação realiza mais duas atividades, os tradicionais banderaço hoje (4.10), no Parque do Lago e amanhã (5.10), no Amarelão, ambos às 17h30, encerrando a fase de eventos da campanha, apostando em uma vitória marcada pelo diálogo próximo com a comunidade e pela continuidade das melhorias implementadas nos últimos anos. A eleição se aproxima, e o sentimento de confiança da coligação está mais forte do que nunca.

