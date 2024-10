CSG instala sete câmeras para controle de animais silvestres em rodovias entre o Vale do Caí e a Serra Gaúcha

A iniciativa faz parte do Programa de Monitoramento da Fauna, conduzido pela concessionária em parceria com Arvut Meio Ambiente. Jaguatiricas, veados-mateiros e graxains-do-mato foram avistados às margens das estradas estaduais

No Dia Mundial dos Animais, celebrado nesta sexta-feira (4), a CSG divulga as primeiras imagens da fauna silvestre capturadas por suas câmeras de monitoramento. Espécies nativas como jaguatiricas, veados-mateiros e graxains-do-mato foram avistados por sete equipamentos, instalados em pontos estratégicos das rodovias sob concessão, que abrangem o Vale do Caí e a Serra Gaúcha.

O projeto faz parte do Programa de Monitoramento de Fauna, conduzido pela CSG em parceria com a Arvut Meio Ambiente, seguindo as diretrizes da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). A localização e a data de sua implementação não são divulgadas por razões contratuais e de segurança dos animais.

Segundo a engenheira e supervisora ambiental da CSG, Karina Barros, os registros permitirão desenvolver medidas mitigadoras mais eficientes e assim identificar os pontos críticos de atropelamento de animais silvestres nas rodovias sob concessão.

Ao todo, sete equipamentos foram instalados em pontos estratégicos das rodovias sob concessão da CSG.

“Apesar da instalação das câmeras não ser uma exigência contratual, os registros se tornam importantes para obter dados e promover ações previstas em contrato. Desde o início das atividades da concessionária estamos trabalhando na preservação da nossa fauna, além de capacitar nossas equipes para o resgate e atendimento quando necessário”, explica.

De fevereiro a setembro deste ano, foram realizados 11 atendimentos veterinários para animais resgatados feridos nas rodovias e recolhidas 2.087 carcaças. Conforme a CSG, as espécies silvestres predominantemente encontradas foram o gambá e o graxaim-do-campo. Devido ao estágio de decomposição, algumas carcaças não foram identificadas.

“O material biológico recolhido em bom estado, como carcaças, é doado ao Museu de Ciências Naturais da Universidade de Caxias do Sul. O material é utilizado em pesquisas científicas, educação ambiental, taxidermia e projetos de extensão universitária, beneficiando a ciência e a comunidade local”, complementa Karina.

A concessionária pede que os condutores observem a sinalização, respeitem os limites de velocidade e informem a presença de animais feridos ou atropelados nas rodovias. A companhia reforça que toda e qualquer ocorrência nas áreas de cobertura, entre a Serra Gaúcha e o Vale do Caí, devem ser comunicadas imediatamente, pelo 0800.122.0240. A ligação é gratuita e o atendimento é 24h por dia.