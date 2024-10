Futsal Municipal de Canela: resultados da 3ª rodada e próximos Jogos

A terceira rodada da Primeira Divisão do Futsal Municipal de Canela agitou o Ginásio Carlinhos da Vila nos dias 30 de setembro e 2 de outubro, trazendo grandes emoções e surpresas para os torcedores. A competição, organizada pela Administração Municipal, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), teve jogos eletrizantes que movimentaram a tabela e destacaram o desempenho dos atletas.

Resultados da 3ª rodada

Na abertura da rodada, o Guará Futsal garantiu sua primeira vitória ao vencer o Corinthians por 4 a 1. A equipe mostrou determinação em quadra, com gols de Luís Felipe, Bruno Grigolet, Pará e Leonardo. Jackson descontou para o Corinthians, que ainda busca sua primeira vitória na competição.

Na sequência, o Bola 8/Espelho Gaúcho venceu o Casablanca por 4 a 0. O destaque da partida foi Mateus, que brilhou ao marcar três gols, enquanto Guilherme completou o placar.

A noite ainda reservou uma goleada impressionante do Âncora, que derrotou o Certinho Evento por 8 a 0. Flexa e Gui Soares marcaram dois gols cada, enquanto Dresch se destacou com um hat-trick. Juliano também deixou sua marca, confirmando a força do Âncora na tabela.

Na quarta-feira (2), a rodada prosseguiu com mais dois jogos emocionantes. O JA Futsal superou o Hortênsias Futsal por 4 a 1, com Denis, Tarcísio e Renan (2) marcando para o JA. O gol de honra do Hortênsias foi anotado por Vitor Neto.

Por fim, o Galera da Estevão protagonizou um jogo eletrizante contra o Monterrey, vencendo por 7 a 4. Os gols do Monterrey foram anotados por Alysson, Anderson Marcos e Tayllor Jung, mas não foram suficientes para conter a força do GDE, que teve Gustavo Melos (2), Jordano, Daniel (3) e Felipe em grande destaque.

Tabela atualizada da Primeira Divisão:

1° Galera da Estevão: 9 P | 3 J | 3 V

2° Bola 8/Espelho Gaúcho: 9 P | 3 J | 3 V

3° Âncora: 6 P | 2 J | 2 V

4° JA Futsal: 6 P | 3 J | 2 V

5° Hortênsias Futsal: 6 P | 3 J | 2 V

6° Guará Futsal: 3 P | 2 J | 1 V

7° Casablanca: 0 P | 2 J | 0 V

8° Corinthians: 0 P | 2 J | 0 V

9° Monterrey: 0 P | 3 J | 0 V

10° Certinho Evento: 0 P | 3 J | 0 V

Próximos jogos da 4ª rodada

A competição segue intensa na próxima segunda-feira (7), com novos confrontos agendados no Ginásio Carlinhos da Vila:

GDE x JA Futsal

Âncora x Monterrey

Hortênsias Futsal x Casablanca

Na quarta-feira (9), mais dois embates prometem agitar a torcida:

Guará Futsal x Certinho Evento

Corinthians x Bola 8/Espelho Gaúcho

A Administração Municipal convida toda a comunidade a prestigiar os jogos e apoiar as equipes locais. A entrada é gratuita, e a expectativa é de grandes emoções nas próximas partidas!

