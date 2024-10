Gilberto Cezar e Tolão encerram a campanha com a carreata da vitória

A coligação “Canela Vai Vencer”, liderada pelos candidatos a prefeito e vice Gilberto Cezar e Tolão, encerra neste sábado, a partir das 14h, a sua campanha eleitoral com a carreata da vitória.

A ação promete reunir apoiadores e simpatizantes em um momento de celebração e união. A concentração será no Aeroporto, de onde a carreata partirá, marcando o fim de uma jornada eleitoral realizada com integridade, sem ataques pessoais ou notícias falsas, mesmo diante das adversidades e golpes baixos enfrentados durante todo o percurso.

Ao longo de toda a campanha, Gilberto Cezar e Tolão mantiveram uma postura limpa e transparente, defendendo um governo aberto ao diálogo com a comunidade e baseado na competência de profissionais técnicos em cada área. Entre suas principais propostas estão o combate à corrupção, uma gestão transparente e eficaz e a ocupação de cargos por profissionais qualificados. “Queremos resgatar a autoestima da população de Canela e mostrar que é possível fazer política de forma séria e honesta”, destaca Gilberto.

A campanha foi marcada por inúmeras caminhadas nos bairros, onde Gilberto e Tolão, acompanhados dos candidatos a vereador, ouviram as necessidades da comunidade de forma direta, olho no olho, e apresentaram propostas para um futuro melhor. Além disso, foram realizadas múltiplas reuniões com os mais diversos segmentos da sociedade, promovendo um debate aberto e plural sobre os rumos da cidade.

“Acreditamos em um governo participativo e comprometido com a melhoria da qualidade de vida de todos. Enfrentaremos os desafios de frente, sempre ouvindo a voz da nossa gente”, reforça Tolão.

Os maiores bandeiraços da história de Canela também foram uma característica desta campanha, levando às ruas a força e a esperança de uma cidade mais organizada, limpa e promissora. Uma cidade com gestão transparente, sem corrupção, com atendimento de saúde de qualidade e educação comprometida com o ensino, cuidando dos alunos e valorizando os professores. Uma Canela que ofereça segurança à população e aos visitantes, que promova grandes eventos, receba milhares de turistas e mantenha as portas do Governo Federal e Estadual abertas, garantindo recursos para importantes investimentos públicos.

O encerramento com a carreata é um convite para todos os que acreditam em uma Canela renovada e pronta para avançar. Gilberto Cezar e Tolão esperam contar com o apoio e a presença dos eleitores nesta grande mobilização, que representa o início de uma nova fase para a cidade.

“Governar Canela representa muito mais do que um simples desejo, é um propósito que venho nutrindo desde o início da minha trajetória na política. Dediquei-me intensamente para este momento com o objetivo de tornar realidade o sonho de ver nossa cidade avançar e é exatamente isso que vamos concretizar”, conclui Gilberto Cezar, reforçando sua dedicação ao município e ao bem-estar da comunidade canelense.

Texto: Comunicação Coligação/divulgação