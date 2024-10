PÃO DE JUDÁ: LIXO EMOCIONAL

Imagine se no último ano, em sua casa, você não houvesse jogado nenhum lixo fora. Imagine se o lixo do banheiro e da cozinha, a poeira acumulada, as sobras, tudo permanecesse. Como estaria sua casa? Com certeza, teria virado um depósito de lixo, cheio de ratos, baratas, moscas e doenças, sem falar o mau cheiro e a situação incontrolável e inabitável que existiriam.

Nós sabemos muito bem onde jogar fora o lixo de coisas materiais que usamos. Mas, quando se trata do campo psicológico, a resolução do problema é diferente. Muitas vezes, na convivência diária com as pessoas, não temos canais adequados para lidar com isso. Não desenvolvemos métodos para jogar fora o lixo emocional. Os subprodutos do relacionamento acumulam-se, à medida que a convivência avança. Às vezes, usufruímos um bom momento, mas temos a sensação de que nos esquecemos de algo ruim que ocorreu. Jogamos o lixo emocional para “debaixo do tapete”. Assim, acumulamos sujeira e a convivência desgasta-se até ficar insuportável. Evitamos falar do lixo emocional, não o admitimos e nem o confessamos, apenas queremos esquecê-lo. Contudo, cada vez mais acumulamos mais lixo e sentimo-nos pressionados. Muitos chegam a formar uma bomba dentro de si como uma panela de pressão com a válvula de escape obstruída, quase a estourar. Chegam a adoecer, por guardarem lixo emocional no coração.

Mas afinal, onde despejar todo o lixo que guardamos dentro de nós? Para onde enviar as competições, as invejas, as palavras ásperas, as mágoas, as ofensas, as injúrias, as calúnias, as maldades, a implicância, o silêncio, a indiferença e muitos outros lixos? Precisamos aprender a exercitar o perdão. Precisamos aprender a perdoar e a pedir perdão ao próximo e a Deus. Precisamos dizer uma frase que raramente se ouve: “eu errei, me perdoe”. É necessária muita grandeza, para que um homem exercite o perdão. É preciso ser humilde o suficiente para reconhecer os seus próprios erros.

A vida cristã tem um princípio básico e fundamental, o princípio do perdão, que é aprender a desenvolver uma “usina de reciclagem”, que beneficia o lixo emocional. O caminho do perdão não é um caminho de escravidão ou de fragilidade. Exercitar o perdão é elevado. Toda pessoa desenvolvida espiritualmente tem prazer em perdoar e em pedir perdão. Jesus disse: “Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará; se, porém, não perdoardes aos homens [as suas ofensas], tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas” (Mateus 6:14-15).

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

“Oração Liberando o perdão”

Deus, em nome de Jesus, na Tua presença, confesso que estou amargurado, decepcionado, triste e me sinto sob as mãos dos verdugos. Preciso abrir a porta do meu coração para que Tu possas entrar e me libertar de todo desconforto emocional ao lembrar de cenas do passado. Embora, tenha vivido debaixo do jugo de morte, sob a influência dos verdugos, não aceito mais a perturbação, o tormento e o engano em minha vida. Por isso, rejeito a satanás e seus demônios da ira, do ódio, do orgulho, do perdão retido, da amargura, como também a toda acusação. Eu os expulso da minha alma e ordeno que saiam e não voltem mais, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus.

Peço que o Espírito Santo me capacite a liberar e pedir perdão às pessoas que ofendi, segundo a Sua direção, no tempo favorável. Tomo posse agora da força que preciso para prosseguir. Escolho e perdoo todas as pessoas que me ofenderam (cite o nome das pessoas) e desejo que sejam abençoadas com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus. Agora, Senhor, desliga os anjos ministradores de cura divina para visitar a minha alma, o meu coração, a minha consciência e desalojar da minha memória, consciente e subconsciente, os traumas e as feridas emocionais. Ministra a Tua Palavra, renovando-me. Que Teu Espírito opere de forma milagrosa, fazendo verdadeiras cirurgias espirituais em minha vida e me capacitando a sustentar a decisão de perdão que hoje tomo. Opera, Senhor, derramando o fogo que vem do Trono da Graça para queimar e destruir as cadeias, as correntes e os grilhões, que impedem o entendimento e a ação do perdão em minha vida. Que o Teu santo óleo, a unção da cura interior seja derramada em meu íntimo para que o fluir do Teu Espírito cure as feridas e os traumas e me liberte. Que essa unção me encha da Tua graça e da Tua presença, secando e arrancando as raízes de amargura.

Senhor, preenche todo vazio com a graça e a riqueza que há no glorioso nome de Jesus Cristo; nome que supre todas as necessidades. Senhor, só Tu podes fazer essa obra, os ajustes necessários, a restauração no meu coração e creio que recebo essa cura a partir de hoje, em nome de Jesus.

Amém.

Acompanhe a programação online da RÁDIO MENORAH, no programa O SAL DA TERRA direto de Canela/RS, de segunda a sexta, das 13h às 14h ao vivo, pelo Facebook @programaosaldaterra1