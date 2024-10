PP encerra campanha com propostas de Cristina e Moisés

Chegou o momento de construir uma Canela próspera, segura e inclusiva. Ao lado de Moisés de Souza, pedimos seu voto como um compromisso com o futuro. Nossa proposta é uma gestão técnica, honesta e próxima das pessoas, com um plano de governo construído a partir do diálogo com a comunidade. Uma Canela para todos só será possível quando governada por quem ama e respeita a cidade e sua gente.

Desde o início, percebemos que Canela precisa ser vista além do turismo. O bem-estar da nossa população deve ser a prioridade. Fala-se muito em atrair turistas, mas pouco sobre cuidar de quem vive aqui. Nosso compromisso é arrumar a casa, com uma gestão transparente e participativa, sempre pautada na ética, no planejamento e no respeito ao cidadão. Não faremos promessas inalcançáveis, mas sim propostas concretas e viáveis.

● Saúde e Educação: Vamos priorizar a melhoria desses serviços essenciais. Canela precisa resgatar o orgulho de ser uma cidade que cuida dos seus. Atendimento básico para ambos os casos, é o início.

● Turismo inovador: Queremos tornar Canela uma marca forte. Vamos recuperar o calendário de eventos, explorar novos tipos de turismo, como o ecoturismo e turismo corporativo, e valorizar nossas belezas naturais, trazendo de volta o reconhecimento como a “Paixão Natural”.

● Economia e emprego: Ofereceremos incentivos fiscais para atrair indústrias e investidores, sempre valorizando as raízes culturais. Queremos que o morador tenha orgulho de ser canelense e que o turista descubra o melhor que Canela tem a oferecer.

● Infraestrutura e cultura: Vamos revitalizar espaços públicos, como o Centro de Feiras, a Casa de Pedra e o Teatro Municipal, tornando-os atrativos para a população e visitantes.

● Governança e transparência: Nosso governo será participativo e transparente, implantando a Lei da Liberdade Econômica e executando planos e projetos já aprovados pela Câmara, entretanto ainda não saíram do papel.

Não somos políticos de carreira. Somos servidores públicos com um olhar humano e popular para a gestão. Nossa experiência na administração pública nos dá o preparo para executar o que prometemos, mas é o amor por Canela que nos move.

Como enfermeira, meu compromisso sempre foi cuidar das pessoas. Alguns me chamam de “Mãe de Canela”, e isso reflete meu carinho e dedicação. Tenho empatia pela dor do próximo e acredito que, com verdade, ética e compromisso, podemos fazer de Canela uma cidade melhor.

O futuro de Canela está em equilibrar desenvolvimento econômico e bem-estar social. Queremos uma cidade que acolha seu povo e encante seus visitantes, onde todos tenham oportunidades. Vamos trabalhar juntos para Construir uma CANELA PARA TODOS!

