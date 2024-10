Semana do Idoso de Canela conta com eventos especiais até sábado

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, está promovendo a Semana do Idoso com uma programação dedicada ao bem-estar, saúde e lazer da terceira idade. As atividades, que começaram no dia 1º de outubro, seguem até o próximo sábado (5/10), com eventos abertos à comunidade.

Até agora, já foram realizados momentos especiais como a abertura oficial no Oásis Santa Ângela, com apresentação artística do Centro Social Padre Franco, seguida de um coquetel. Na quarta-feira (2), o evento teve o apoio da UCS Hortênsias, que sediou uma oficina de bolos saudáveis e práticos e uma palestra sobre os cuidados com a automedicação e a importância da atividade física. A atividade foi conduzida pelos cursos de Gastronomia e Nutrição da UCS e pela farmacêutica Laís Kehl Leobet, da Farmácias Líder Associadas. Os participantes também puderam confraternizar durante um coffee break com os bolos produzidos na oficina.

Já nesta quinta-feira (3), os idosos participaram de um passeio turístico e uma tarde de cinema, com o apoio da BusTour, Cine Gracher Cinemas e Roda Canela. Na sexta-feira (4), às 14h, aconteceu um animado baile à fantasia, com a participação do gaiteiro Josoé Marques, na sede do bairro Leodoro de Azevedo. Para tornar o momento ainda mais especial, foi disponibilizado um lanche compartilhado entre os participantes. Onde cada idoso contribuiu com um lanche

Convite para participação o encerramento

No sábado (5), a programação de encerramento terá início às 9h, com uma benção especial aos idosos na Catedral de Pedra, seguida de uma aula de alongamento com a professora Carla Oliveira do CRAS, no pátio da catedral. Caso o tempo não colabore, o evento será transferido para a Estação Campos de Canela. A manhã será encerrada com uma confraternização.

A realização deste evento é da Prefeitura Municipal de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, em parceria com o Conselho Municipal do Idoso (CMI). E conta com apoio da BusTour, Cine Gracher Cinemas, Farmácias Líder Associadas, Roda Canela e UCS Hortênsias.

Texto e fotos: divulgação