Gilberto Cezar e Tolão vencem as eleições em Canela

Veja o resultado das Eleições Municipais em Canela:

Gilberto Cezar, com 59,07%

Marcelo Savi, com 27,54%

Enfermeira Cristina, com 5,98%

Erni Schafer, com 4,92%

Andrei Mendes, com 2, 49%

Brancos- 3,52%

Nulos – 2,8%

Veja o texto enviado pela assessoria de comunicação da Coligação Canela Vai Vencer:

A coligação Canela Vai Vencer comemora a vitória de Gilberto Cezar e Tolão como prefeito e vice-prefeito nas eleições municipais, marcando a preparação de um governo comprometido em atender às necessidades e anseios da população.

Com um plano de governo participativo, inovador e focado em resultados concretos, os candidatos prometem enfrentar os desafios do município com integridade, transparência e eficiência.

Durante a campanha, Gilberto Cezar e Tolão enfrentaram momentos difíceis, lidando com ataques pessoais e notícias falsas. No entanto, conduziram uma campanha limpa e transparente, baseada em propostas e projetos reais para transformar Canela. “Preparei-me com dedicação e muita seriedade para chegar até aqui. Temos a missão de concretizar o sonho da comunidade de Canela de ter uma cidade mais próspera, organizada, com qualidade de vida. E, é isso que faremos”, afirma Gilberto Cezar.

O nosso Plano de Governo é baseado em princípios fundamentais como transparência, participação popular, desenvolvimento sustentável e equidade. A nova gestão se compromete a conduzir a administração pública de forma aberta, permitindo que os cidadãos acompanhem as ações e o uso dos recursos municipais. A participação popular será promovida por meio de audiências públicas, fóruns comunitários e consultas online, fortalecendo a democracia e envolvendo a comunidade na busca por soluções para os desafios da cidade.

Canela enfrenta problemas como corrupção, falta de segurança e ineficiência nos serviços públicos e para superar esses desafios, as propostas serão integradas ao orçamento municipal, buscando recursos estaduais e federais, além de parcerias com a iniciativa privada. A equipe, que deve ser técnica, buscará revitalizar a economia local por meio do fortalecimento do empreendedorismo, incentivo ao turismo e à agricultura familiar, além da atração de novos investimentos.

O compromisso com o desenvolvimento sustentável é outro destaque. A nova gestão trabalhará para equilibrar o crescimento econômico com a preservação ambiental e o bem-estar social. A equidade será um norte na implementação de políticas públicas, visando a redução das desigualdades sociais e o acesso igualitário à educação, saúde, emprego e moradia.

Na área da educação, Gilberto e Tolão pretendem enfrentar o descaso da atual administração, buscando reorganizar o turno integral, ampliar vagas nas escolas infantis e valorizar os professores. Na saúde, o compromisso é garantir atendimento de qualidade e agilidade, lutando por uma UPA 24h, investindo na atenção primária, ampliando as equipes de saúde da família e construindo novos postos.

Além disso, a segurança pública será reforçada com a capacitação contínua dos agentes, a transferência de mais policiais para a cidade e o uso da tecnologia em programas de prevenção à violência.

“Vamos trabalhar para que Canela resgate o orgulho de ser canelense e se destaque de forma positiva. É hora de arrumar a casa, colocar ordem e tornar a cidade um lugar melhor para todos”, afirma Tolão.

A construção de um governo participativo, eficiente e comprometido com a melhoria da qualidade de vida em Canela foi compromisso assumido durante a campanha eleitoral e será honrado. Estamos muito felizes com a vitória!” finaliza Gilberto Cezar.

A promessa é de um novo tempo, onde Canela possa viver plenamente o seu potencial.