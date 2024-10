Feito em Gramado e Hotel Buona Vitta firmam parceria para exposição e comercialização de produtos gramadenses

Em junho deste ano, a Secretaria de Inovação, em parceria com o Hotel Buona Vitta de Gramado, estabeleceu uma colaboração para que os expositores da Feira Feito em Gramado pudessem comercializar e exibir seus produtos aos hóspedes do hotel.

“Desde o encerramento antecipado da 12ª Feira Feito em Gramado, em maio deste ano, devido às fortes chuvas que atingiram o estado, buscamos alternativas para apoiar nossos expositores na retomada de seus negócios. Essa parceria com o Hotel Buona Vitta surgiu como uma ótima solução”, explica o secretário de Inovação, Heitor Noel.

“É incrível ter os expositores aqui no hotel. Esse projeto enriquece a experiência dos nossos hóspedes e destaca o talento dos artistas de Gramado. Estamos confiantes nos resultados positivos e já vislumbramos a continuidade da parceria no próximo ano”, comenta Franciele Figueiredo Till, coordenadora de grupos e eventos do hotel.

“Sou muito grata por todas as oportunidades proporcionadas pela Secretaria de Inovação. Participar desses eventos fortalece nosso trabalho e ajuda a aumentar nossa renda. A parceria entre a Secretaria de Inovação e o Buona Vitta tem sido um sucesso, e continuaremos até o fim deste ano, oferecendo produtos de qualidade que só Gramado tem”, afirma Chris Campos, expositora e presidente da AMAE.

A exposição no Hotel Buona Vitta acontece às sextas e sábados, das 17h às 20h, e aos domingos, das 11h às 17h. O evento seguirá até o fim do Natal Luz, em janeiro.