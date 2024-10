Homem é preso em flagrante por furto a farmácia no centro de Canela

Patram efetuou a prisão em flagrante durante patrulhamento na manhã deste domingo, 6 de outubro, no centro de Canela.

Na manhã deste domingo, 6 de outubro de 2024, policiais do 2° Pelotão Ambiental de Canela realizaram a prisão em flagrante de um homem por furto a um estabelecimento comercial no centro da cidade. Durante o patrulhamento preventivo devido às eleições municipais, a sala de operações de Canela recebeu a denúncia de um furto em uma farmácia.

O suspeito foi detido no local por um policial militar de folga e por um civil, antes da chegada da guarnição. Ao ser abordado, o homem estava em posse de dois tubos de desodorante furtados do estabelecimento, além de uma faca de serra presa à cintura. Em uma revista pessoal, foram encontrados em seus bolsos um tubo de alumínio, outro de plástico e um isqueiro. O suspeito também carregava uma sacola com chocolates, os quais afirmou ter comprado em outro mercado.

A balconista da farmácia confirmou o furto e identificou os itens subtraídos. O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Hospital de Caridade de Canela para exame de corpo de delito, sendo posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Gramado para o registro da ocorrência.