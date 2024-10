No dia das crianças, esporte, brincadeiras e magia no Esporte Clube Serrano

O Esporte Clube Serrano está preparando um dia mágico para as crianças e suas famílias.

No dia 12 de outubro, em homenagem ao Dia das Crianças, acontecerá o evento “Primeiros Jogos Infantojuvenis Serranista”, um dia dedicado ao esporte, à diversão e ao convívio para crianças de 0 a 12 anos.

Pela manhã, o campo de futebol do clube se tornará um circuito de brincadeiras e competições para crianças de 7 a 12 anos. A abertura oficial será às 9h30, com uma série de atividades planejadas para divertir os pequenos atletas. Corrida de saco, ovo na colher, desafio do “Rei do Pênalti”, bola ao arco, bola nos pneus e o “Teia Desafio” estarão entre as provas que testarão habilidades e promoverão o espírito esportivo. As competições serão pontuadas, e os vencedores receberão medalhas. O encerramento dessa parte está previsto para as 12h.

À tarde, a diversão será para as crianças de 0 a 6 anos. No Salão Ouro do clube, diversas brincadeiras estarão disponíveis, com a abertura às 14h15 e início das atividades às 14h30. Será uma tarde de alegria e interação entre os pequenos e seus pais.

As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo WhatsApp (54) 9940-1338. Não perca a oportunidade de proporcionar aos seus filhos um dia de esporte, brincadeiras e muita diversão!