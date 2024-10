2ª rodada do Campeonato Municipal de futsal feminino movimentou o Ginásio Carlinhos da Vila

Na última sexta-feira (4), Canela foi palco da segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal Feminino, realizado no Ginásio Carlinhos da Vila, trazendo mais emoções e grandes resultados para os amantes do esporte.

Na primeira partida da noite, o Donna F.F. enfrentou o Blackout e saiu vitorioso com um placar de 4 a 2. Priscila brilhou em quadra, marcando três gols e garantindo a vitória para sua equipe. Taís também deixou sua marca. Do lado do Blackout, Julia Oliveira e Jordana anotaram os gols da equipe.

Em um jogo de domínio absoluto, o Antes do Bar goleou o River Canela por 15 a 0. Ana Carolina se destacou com quatro gols, enquanto Nicolly Nunes teve uma performance impressionante, anotando cinco gols. Cintia, Ana Cristina, Daniela e Lavínia também marcaram, completando a goleada.

Classificação atual

1. Donna F.F. – 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias

2. Antes do Bar – 3 pontos | 1 jogo | 1 vitória

3. Blackout – 3 pontos | 2 jogos | 1 vitória

4. Boleiras – 0 pontos | 1 jogo | 0 vitórias

5. River Canela – 0 pontos | 2 jogos | 0 vitórias

Próxima rodada

A terceira rodada do campeonato promete mais emoção, com os seguintes jogos agendados para sexta-feira (11/10):

Blackout x River Canela

Antes do Bar x Boleiras

A Prefeitura de Canela, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), convida todos os moradores a prestigiarem as partidas e apoiarem suas equipes no Ginásio Carlinhos da Vila.

Texto: divulgação