Centro de Cultura recebe exposição póstuma em homenagem a Mario Palermo

A partir desta quinta-feira (10), o Centro de Cultura Arno Michaelsen recebe a exposição “Mario Palermo: uma vida de arte”. A mostra é uma homenagem póstuma ao escultor Mario Palermo, que faleceu no ano de 2015, e contará com trabalhos que retratam suas reflexões e sentimentos.

O artista tem obras no acervo do Museu de Arte Contemporânea de Porto Alegre e produziu obras e troféus para grandes empresas, como Roche, Metal Leve, Visa, Natura, Globo e Ipiranga. Palermo também foi professor no Centro Municipal de Cultura, na Escola de Arte de Gramado e no Ponto de Cultura de Canela, sendo um mestre para vários artistas da escultura em resina e fibra de vidro na região.

A exposição ficará em cartaz até 31 de outubro com visitação gratuita de segunda a sexta, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. “Teremos uma grande e bela exposição de retrospectiva da produção artística do Palermo, com a curadoria da sua esposa e artista, Kira Luá”, projeta a secretária adjunta da Cultura, Débora Irion.