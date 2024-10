Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado se prepara para abertura na quinta-feira

Os preparativos para a edição deste ano do Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado estão em ritmo acelerado, com a abertura marcada para a próxima quinta-feira, 10 de outubro. Na manhã desta segunda-feira, 7 de outubro, imprensa e criadores de conteúdo de Canela e Gramado visitaram o Lago Joaquina Rita Bier, local que sediará o festival pela primeira vez. O evento acontecerá até o dia 20 de outubro, com programação diária das 11h às 22h.

A visita foi conduzida pela equipe da Abrasel-Hortênsias, representada por Marcelo Wazlawick (presidente), Alan Erthal (vice-presidente), Jéssica Piffer (executiva), e Simone Becker (gestora de projetos e eventos). Os organizadores apresentaram a estrutura em montagem, incluindo os espaços dos restaurantes participantes, o palco para apresentações e as áreas de convivência. Serão mais de 600 m² de área coberta para receber o público ao longo dos dez dias de festival. Atualmente, cerca de 50 pessoas trabalham na finalização da montagem.

Segundo Wazlawick, o evento, agora sob a organização da Abrasel, será realizado em parceria com a Secretaria de Cultura de Gramado. A edição de 2024 contará com oito espaços gastronômicos, bar de drinks, uma cave, shows, oficinas culinárias e um festim em comemoração ao festival.