Incêndio destrói casa no Loteamento Edgar Haack em Canela

Na manhã desta terça-feira, 08 de outubro, um incêndio destruiu completamente uma casa de madeira no loteamento Edgar Haack, em Canela, RS. O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 10h.

A casa era ocupada por um casal e a filha de 19 anos, mas estava vazia no momento do incêndio. A suspeita é de que o fogo tenha começado por um curto-circuito, já que não havia ninguém no local e nenhuma chama estava acesa.

Os bombeiros enfrentaram dificuldades para chegar ao local devido à rua estreita, utilizando dois caminhões para controlar o incêndio. No momento, a equipe trabalha na fase de restauro do local.

O proprietário da casa, Vítor, informou que a família perdeu todos os pertences, incluindo móveis, utensílios domésticos, roupas e outros bens pessoais. Quem puder ajudar pode entrar em contato pelo telefone (54) 99273-9427.