Oficinas gastronômicas do Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado promovem aprendizado gratuito

Atividades oferecidas pelo Senac e UCS ensinarão pratos variados e contarão com harmonização de vinhos

O Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado traz uma série de oficinas gastronômicas gratuitas em parceria com o Senac-RS e a UCS, voltadas ao público que deseja aprofundar seus conhecimentos culinários. Ministradas por professores e chefs das duas instituições, as oficinas terão vagas limitadas e serão ocupadas por ordem de chegada.

As primeiras oficinas, em celebração ao Dia das Crianças, ocorrerão na sexta-feira, 11 de outubro, e serão exclusivas para turmas da EMEF Nossa Senhora de Fátima. A chef Arika Messa e a professora Sandra Weiss Barth ensinarão as crianças a preparar Nhoque Rio-grandense e Cupcakes de chocolate, com aulas às 13h45 e 15h15.

Já no dia 18 de outubro, três oficinas harmonizadas com vinhos serão oferecidas. A chef Bruna Gotardo ensinará a preparar uma Paella Campeira às 13h, seguida de uma aula sobre Polenta brustolada na frigideira às 15h. Para finalizar, a professora Sandra Weiss Barth ensinará a fazer Cuca doce com linguiça às 17h.

No sábado, 19 de outubro, a UCS estará à frente das oficinas, com o professor Gustavo André Ruffato ensinando a preparar Ravioli de erva mate com charque às 15h. Às 17h, a professora Suelen França ensinará a sobremesa Bavarois au chocolat.

Programação das Oficinas

11 de outubro – sexta-feira

13h45 – Oficina Senac: Nhoque Rio-grandense e Cupcakes de chocolate* – Chef Arika Messa e Prof. Sandra Weiss Barth

15h15 – Oficina Senac: Nhoque Rio-grandense e Cupcakes de chocolate* – Chef Arika Messa e Prof. Sandra Weiss Barth

*Exclusiva para alunos da EMEF Nossa Senhora de Fátima

18 de outubro – sexta-feira

13h – Oficina Senac: Paella Campeira – Chef Bruna Gotardo**

15h – Oficina Senac: Polenta brustolada na frigideira – Chef Bruna Gotardo**

17h – Oficina Senac: Cuca doce com linguiça – Prof. Sandra Weiss Barth**

** Oficinas harmonizadas com vinhos

19 de outubro – sábado

15h – Oficina UCS: Ravioli de erva mate com charque – Prof. Gustavo André Ruffato

17h – Oficina UCS: Bavarois au chocolat – Prof. Suelen França