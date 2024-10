Intercambistas realizam sessão de fotos para incentivar adoção de animais

As fotos da visita ao CEMPRA estão disponíveis no Instagram da Prefeitura de Canela e serão exibidas em uma mostra especial no dia 11 de outubro.

As fotos da visita dos intercambistas do Rotary Club de Canela Inspiração ao CEMPRA no dia 11 de setembro estão disponíveis no Instagram oficial da Prefeitura de Canela (@prefcanela). Além disso, as imagens serão expostas na Central de Informações no dia 11 de outubro, às 19h, em uma mostra especial que destaca a importância da adoção de animais.

O Centro Municipal de Proteção dos Animais de Canela (CEMPRA) recebeu a visita de um grupo de intercambistas do Rotary Club de Canela Inspiração, que, em uma ação solidária em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, promoveram a adoção de animais. Os jovens, vindos de diversos países, passaram o dia conhecendo as instalações do CEMPRA, interagindo com os cães e participando de uma sessão de fotos com os animais, com o objetivo de ajudar na divulgação dos pets disponíveis para adoção responsável.

A ação reforça o trabalho conjunto entre a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, e instituições como o Rotary Club de Canela Inspiração, que buscam contribuir para o bem-estar animal e sensibilizar a comunidade para a causa da adoção. Durante a visita, os intercambistas aprenderam sobre o cuidado, a reabilitação e a importância da adoção de cães e gatos resgatados.

“Sem dúvida, o trabalho em conjunto e o apoio de outras instituições valoriza o trabalho desenvolvido no CEMPRA, levando benefícios aos animais, em especial, a possibilidade de serem adotados”, destacou o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Leandro Pereira Heidtmann.

A campanha de adoção segue em andamento, e quem tiver interesse em adotar um dos animais do CEMPRA pode entrar em contato pelo telefone (54) 3282-5148 ou acompanhar as redes sociais do Rotary Club Canela Inspiração e da Prefeitura de Canela para mais informações sobre os pets disponíveis.

Fotos: divulgação Rotary