Oktoberfest no Alpen Park celebra as tradições germânicas em Canela

Em comemoração do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil, o Alpen Park promove um mês de Oktoberfest em Canela, de 17 de outubro a 17 de novembro de 2024. Em parceria com Cervejaria Imigração e com patrocínio do Sicredi, a Oktoberfest no Alpen busca resgatar as origens germânicas no parque.

Com entrada gratuita, o evento terá decoração temática e painéis instagramáveis durante os 30 dias. Aos finais de semana, a programação reserva apresentações típicas de dança e música, shows musicais com bandas locais, brincadeiras e jogos tradicionais alemães.

Entre os Jogos Germânicos, destaque para a competição de Chope em Metro, a Roleta Humano e o Esqui em Grupo. No Castelo Kids, a festa para as crianças terá estação de pintura facial. “Como é tradição no parque, teremos atrações para toda a família. Os adultos poderão aproveitar os jogos tradicionais com premiações da Cervejaria Imigração, do Alpen e do Sicredi. No Chope em Metro, os vencedores de cada etapa participam da final e o ganhador será premiado com delivery da Imigração de 30 litros de chope”, conta a gerente de Relacionamento do Alpen Park, Samanta Vasques.

Outro destaque do evento será a gastronomia típica nos restaurantes do Alpen Park –Herbert Platz, Augusta Burger e na loja Vila Alpina, além de artigos temáticos e kits de presentes nestes locais e também na loja Donna Villa. “Todo o parque terá a temática da Oktoberfest. Também iremos promover um happy hour e um jantar harmonizado”, antecipa Samanta.

O Alpen Park fica na Rodovia Arnaldo Oppitz, 901, a cinco minutos da Catedral de Pedra de Canela e funciona diariamente, das 9h às 17h20. Mais informações em www.alpenpark.com.br e em @alpenpark no Instagram.