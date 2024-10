No dia 8 de outubro de 2024, o Soldado De Aquino, instrutor de Educação Ambiental do 2° Pelotão Ambiental de Canela, ministrou a quinta aula do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim na Escola Municipal Barão do Rio Branco.

A atividade contou com a participação de 51 alunos e teve como tema central a “Flora”.